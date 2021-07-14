小心！期權交易預示美股或短期內回調

外媒報道，CFRA首席投資策略師表示，自第二次世界大戰以來，美股標指平均每178日至少下跌5%。然而，目前美股迭創新高之際，已經持續上漲292日，是自2018年1月以來最長的一段時間。

事實上，7月13日，有恐慌指數之稱的芝加哥期權交易所波動性指數(VIX)已經重回去年疫情爆發後的低點附近，表明投資者對市況充滿自信，但期權市場一些指標卻響警，表明美股恐將暴冧。

例如，一份對沖8月標指下跌10%的看跌期權的價格是從一份上漲10%中獲利的看漲期權價格的35倍左右。RBC Capital股票衍生品策略師Amy Wu Silverman表示，在2020年3月股市恐慌最嚴重的時候，下行看跌期權的交易價格僅為上行看漲期權的11倍。

Charles Schwab負責交易和衍生品業務副總裁Randy Frederick表示，VIX恐慌指數與其他指標之間的這種對比方法「並不常見」，其中一個可能性是機構投資者正採取行動對沖大市下市，惟散戶卻繼續押注於大市上漲。

Equity Armor Investments投資組合經理Joe Tigay則認為，市場對波動性的好壞參半的信號意味着，市場一旦出現回調的迹象，投資者可能會尋求避險，並表示市場沒有得到應有的對沖。

EAB Investment Group宏觀策略師Arnim Holzer表示，Delta變種新冠肺炎病毒對經濟影響及美國聯儲局宏觀政策的不確定性，使一些投資者謹慎防範股市下跌5%至10%。

CFRA首席投資策略師表示，自第二次世界大戰以來，標指平均每178日至少下跌5%。然而，今次市場已經持續上漲292日，是自2018年1月以來最長的一段時間。據悉，2018年1月，標指在上漲715日之後下跌了10.8%。

季節性也是一個因素。Stock Trader's Almanac的Jeffrey Hirsch分析稱，從7月中旬到10月這段時間通常是股市一年中最疲弱的時期。Susquehanna投資集團衍生品策略聯席主管Chris Murphy稱，美國股市表現出難以置信的韌性，但隨着季節性疲弱期的臨近及和盈利預期的高漲，宏觀對沖是值得關注的。