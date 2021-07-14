陳錦興：內地餐飲股動力轉強　邊隻值博？

九毛九的增長亮點，主要是旗下太二酸菜魚的品牌表現。今年首四個月太二新開42家分店，開店步伐符合全年120家新店的目標，預期新店可維持於開業1至2個月後達到收支平衡。此外，太二分店的翻檯率更較今年首季有明顯提升，顧客人均消費達79元以上，較九毛九品牌高出3成。

由此可見，太二酸菜的營運表現強勁。雖然市場見到其他餐飲股的增長放緩，翻檯率轉弱，因而憂慮內地消費動力未能維持，內循環增長受質疑，但九毛九營運情況依然強勁，太二這個品牌的增長亦較預期更佳，因此市場對其信心較其他餐飲股高。

內地餐飲市場未來三年複合增長料達8%，而市場估計九毛九的收入及盈利複合增長優於行業，分別達30%及33%。而九毛九未來將進軍火鍋市場，憑其價值定位、產品質素及供應鏈優勢，或見新突破。現價估值有盈利增長的支持，建議32.5元吸納，向上阻力位為38元，止蝕可定於29.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)