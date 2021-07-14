唔係「七翻身」而係「七反枱」？要準備好隨時「跳車」？

早前筆者說過，若然恒指確認失守27,000點關，就要下望26,000點。結果，一個內地降準消息，如來個及時雨，恒指成功守穩27,000點關並展開反彈，周二(13日)反彈至27,963點收市，俗稱「牛熊分界線」的250日線總算幸保不失。但大家可以鬆懈嗎？

港股完成這個反彈浪之後，會點發展呢？暫看恒指28,200點樓上是一個大型的蟹貨區。老實講，有別於6月下旬市況急跌前的大局相對穩定，如今內地叫停中概股赴美上市，變相向美國挑機，短期內美國必會還擊。尋日外媒已放風，又話美國要搞過印太數碼貿易協議，又話要驚告在港美商要注意營商風險，所謂「空穴來風」。

咁搞法，短期實在見唔到有咩刺激因素可以帶動到指數突破這重貨區。且須留意，近日內地當局強調要做好跨周期的各項準備，言下之意下半年可能有大風浪出現。此外，當局選喺周四(15日)公布重要經濟數據的同時生效全面降準，係咪數據好差，要落定藥穩市場，就要做事後孔明。

若然季內內地經濟會遇到較大的下行壓力，而中美的緊張關係又急劇惡化，那今年7月港股市況可能唔係「七翻身」，而係「七反枱」！

政治市向來最難玩，偏偏如今係全球兩大經濟體在過招，自命係蟻一般的「股民」，懂得主動避險，乃保命關鍵。若然太重倉疏散唔切，就開定多少淡倉做對沖，以防咁唔好彩撞正今年最大的一個跌浪要來，盡量及早管理好風險。

東網產經專欄作者 帥哥