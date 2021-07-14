道指跌107點　紐油升上75美元

●美匯指數升至92.75；港匯見7.7663；離岸人民幣(CNH)跌至6.4817；美元兌日圓處110.6；歐元跌至1.1774，英鎊弱見1.3807。金價報1,805美元。布油報76.36美元，紐油見75.03美元。比特幣企3.26萬美元。道指期貨偏軟。

●三藩市聯儲銀行行長戴利表示，相信美國6月份出現「通脹急飆」是意料之中。

●美國6月通脹5.4%近13年最高，金價走勢波動。

●蘋果公司(Apple Inc.)正在開發一項新服務，讓消費者在一段時間內使用旗下支付平台Apple Pay分期付款購買商品，類似於Affirm和Paypal的「先買後付」服務。

●港股ADR指數收報27,830點，跌133點或0.48%。

●即月恒生指數夜期收報27,845點，跌35點，低水118點，成交14,156張。

●紐約8月期油收報每桶75.25美元，升1.15美元或1.55%；布蘭特8月期油收報每桶76.49美元，升1.33美元或1.77%。

●紐約8月期金收報每安士1,809.9美元，升4美元或0.2%，企穩1,800美元水平。

●英國富時100指數收報7,124點；法國CAC指數收報6,558點；德國DAX指數收報15,789點，3大歐股指數跌幅均少於1點。

●中國工信部、互聯網信息辦公室等3部門發布網絡產品安全漏洞管理規定，自今年9月起實施。

●「股神」巴菲特愛將李錄旗下的對沖基金喜馬拉亞資本上周四(8日)減持比亞迪H股714.4萬股，每股均價227.6229元，套現逾16.26億元，於公司H股部分的持股比重遂由7.03%降至6.35%。