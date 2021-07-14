惠譽警告：美國政治分歧嚴重　可能失去最高信貸評級

評級機構惠譽國際警告，美國日益惡化的政治兩極化，可能會令該國痛失完美的「AAA」信貸評級。惠譽指出，「治理」是美國的一項「弱點」，特別提及1月6日的國會暴亂，以及有數十個州正努力從嚴限制投票權。

惠譽在報告中表示，鑑於上次審查以來的事態發展和未來風險，治理惡化代表評級面臨進一步的風險。儘管惠譽重申美國「AAA」的信貸評級，惟債務水平上升，加上當前的政治情況，評級可能會生變。

惠舉指出，特朗普在總統大選後未肯承認落敗，以及國會1月認證總統選舉生出事端，其他評級極高的主權國家都沒有發生過該類事件。該行重申，如果治理的品質惡化，將破壞美國政治體系的完整性。一些州重新起草選舉法可能會削弱政治體系，增加投下去的選票和政黨代表性之間的分歧，這些事態發展凸顯出兩黨欠缺合作，和難以在國會制定政策和通過法律的持續性風險。在投票權的辯論之外，惠譽呼應共和黨人對美國債台高築的憂慮，亦可能導致評級下調。

另一評級機構標準普爾2011年曾下調美國評級，引發金融市場動盪。若美國再遭惠譽降級，其借貸成本可能上揚，債務再融資變得更昂貴。