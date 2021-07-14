德琪醫藥在台灣遞交塞利尼索新藥上市申請

伀司已在中國、澳洲、韓國及新加坡等多個亞太市場為塞利尼索提交新藥上市申請(NDA)，並獲得國家藥品監督管理局(NMPA)授予的優先審評資格，以及韓國食品和醫藥品安全部(MFDS)授予的孤兒藥認定。此次在台灣地區遞交的新藥上市申請將成為德琪醫藥擴展亞太市場、致力滿足血液系統惡性腫瘤患者臨床需求的又一個里程碑。

德琪醫藥創始人、董事長兼首席執行官梅建明稱，僅僅9個月，已在6個亞太市場遞交了新藥上市申請。

首席醫學官Kevin Lynch表示，塞利尼索是一款全新作用機制的抗腫瘤藥物，在不到2年的時間內獲得美國FDA批准應用在多發性骨髓瘤和彌漫性大B細胞淋巴瘤兩個瘤種的3個適應症，顯示出其極優越的抗腫瘤作用。

Lynch指，塞利尼索聯合地塞米松在5藥難治的多發性骨髓瘤患者中仍有25.3%的總緩解率(ORR)；而對於過往接受過至少一線治療的多發性骨髓瘤患者，在XVd方案中中位無進展生存期(PFS)為13.9個月，明顯高於接受基於硼替佐米標準療法的對照組，在亞組分析中年齡大於65歲，腎功能不全，高危細胞遺傳學的患者仍可顯著獲益。此類患者通常難以治療，但塞利尼索單藥治療就能使部分復發或難治性彌漫性大B細胞淋巴瘤患者最終獲得深度緩解且持久的療效，其中獲得完全緩解的患者中位緩解持續時間達到23個月，為此我們也很期待其在彌漫性大B細胞淋巴瘤聯合方案中的潛在療效。

德琪醫藥已與Karyopharm Therapeutics Inc.達成獨家合作和授權協議，獲得了塞利尼索等3款XPO1抑制劑及1款PAK4/NAMPT抑制劑，包括中國大陸在內等17個亞太市場的獨家開發和商業化授權。