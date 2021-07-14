陳樂怡：科企龍頭監管風險仍未消除
2021年07月14日 08:45
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科技股反彈，加上中國進出口數據優於預期，港股急升448點至27,963點。國指升167點至10,113點。科指升145點至7,659點。大市成交額為1,557億元。騰訊控股(00700)獲批收購搜狗，股價走高3.9%。美團(03690)及阿里巴巴(09988)漲3.4及4%。汽車經銷商升勢凌厲，永達汽車(03669)及美東汽車(01268)飆6.3及8.6%。
中國國產體育用品繼續受到市場追捧，其中繼李寧(02331)發盈喜後，安踏(02020)接力公布第二季度銷售數據，核心品牌銷售表現穩健，同時宣布未來5年進取的發展計劃，計劃拓展高定價的跑步、籃球、女裝系列。清晰的發展路線得到市場認可，長線而言安踏的多品牌策略，以及直銷模式改革，將會支持盈利增長，投資者可逢低吸納。另外，受累於東南亞疫情未見起色，國際體育品牌代工廠申洲國際(02313)近期股價回落。然而，公司管理能力強，產能調配亦有彈性，相信能較同業更有效應對疫情對生產的衝擊，而且近月更獲取新客戶訂單，支持收入增長，建議分注吸納。
內地媒體報道，由於全球成熟制程產能供不應求，華虹半導體(01347)已取消多家微控制器(MCU)廠商訂單，以將產能優先供給內地企業。報道還指出，中芯國際(00981)目前也已確立接單以本土客戶為主的策略。事實上，今年半導體行業漲價消息不絕，供不應求局面利好晶片廠。其中，華虹無錫12吋晶圓生產線亦於5月開始量產，月產能約4萬片，計劃今年年底擴至6萬5千片。在晶片供給緊張下新產能盈利貢獻加速，推動利潤擴張，漲價成潛在盈利上行催化劑，建議趁低吸納。此外，晶片廠增加資本開支擴產，將會利好上游設備製造商ASM太平洋(00522)，值得跟進。
展望港股後市，中國周四將會公布第二季度國內生產總值(GDP)，外界認為人行意外地全面降準，實為疲弱的經濟數據緩衝，數據公布後的市場反應將會是關鍵。另外，龍頭科技股短線反彈，但監管風險仍繼續限制表現，港股走勢仍有機會反覆，250天線(約27,130點)為主要支持。預期短線資金繼續流入可再生能源及電動車主題。
金科服務(09666)發盈喜，預料2021年上半年按年增長70%以上，主要是由於集團管理的總在管面積增加，以及社區增值服務和提供給非業主的增值服務收入的綜合增長。事實上，金科計劃在2021年和2022年，分別增加集團在管的建築面積8,000萬平方米和1億平方米。金科未來2至3年料將保持較高的盈利增長，其2021財年預期市盈率為34倍，低於碧桂園服務(06098)和融創服務(01516)等市場領導者。其估值具有一定吸引力，建議投資者伺機買入，目標價睇73元，止蝕價為59元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)