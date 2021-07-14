陳樂怡：科企龍頭監管風險仍未消除

展望港股後市，中國周四將會公布第二季度國內生產總值(GDP)，外界認為人行意外地全面降準，實為疲弱的經濟數據緩衝，數據公布後的市場反應將會是關鍵。另外，龍頭科技股短線反彈，但監管風險仍繼續限制表現，港股走勢仍有機會反覆，250天線(約27,130點)為主要支持。預期短線資金繼續流入可再生能源及電動車主題。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)