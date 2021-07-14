港股回吐 比亞迪挫5% 藥明生物有追捧

港股跌幅擴至近200點，恒生指數低見27,780點，暫維持約150點跌幅。國企指數跌50點；科技指數靠穩，主板成交逾300億港元。

金融股拖低大市，滙豐控股回吐2%；友邦保險跌1.6%；中國平安跌2.2%。香港交易所逆市靠穩，暫升0.4%。

大型科網股個別發展，美團曾挫逾4%，低見281.6元，暫跌幅收窄至3.2%。騰訊再升0.9%企560元；京東集團升1.4%；阿里巴巴及小米集團靠穩。

汽車股回吐，比亞迪股份被巴菲特愛將李錄旗下基金減持，股價挫5.1%，是表現最差藍籌。長城汽車跌3.5%；廣汽集團跌3.2%；吉利汽車跌2.7%。

藥明生物發盈喜，股價飆8.3%，是表現最佳藍籌。中國生物製藥及石藥集團都彈3.3%及2.8%。

【09:20】港股缺乏方向 滙豐回吐1% 藥明生物炒上

港股連升3日後出現整固，恒生指數開市升1點，報27,965點；國企指數低開3點，報10,109點；科技指數升18點，報7,677點。

大型科網股個別發展，京東集團飆2.2%表現最佳；騰訊再升0.8%；阿里巴巴及小米集團無起跌；美團跌0.7%；快手及嗶哩嗶哩回吐0.3%及0.6%。

昨日炒上的滙豐控股回吐1.2%；渣打集團亦跌1.4%。其他重磅股窄幅上落，香港交易所升0.3%；工商銀行升0.2%；友邦保險無起跌；中國移動及建設銀行跌0.2%；中國平安跌0.7%。

藥明生物發盈喜，股價高開3.9%報136.5港元。