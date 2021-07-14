傳Apple要求提高新iPhone產量20%　今年目標9000萬部

外媒引述知情人士透露，蘋果公司(Apple Inc.)已要求供應商今年生產多達9,000萬部新iPhone，較2020年出貨量大幅提高20%。

報道指出，蘋果公司近年來一直維持生產量約7,500萬部iPhone的穩定水平，是次上調預測，表明了新冠肺炎疫苗推出將釋放額外需求，而新款iPhone將是公司第二款5G手機，有望推動用戶升級。

知情人士表示，今年的更新將較去年的iPhone 12強調處理器、鏡頭和顯示器的改進。Apple計劃更新所有當前型號，包括5.4吋和6.1吋常規版本，以及6.1吋和6.7吋Pro型號。鑑於部分供應鏈正在恢復，預計於9月份發布，相較去年10月的推出時間略提早。

報道稱，至少有一個新版本將配備LTPO(低溫多晶氧化物)顯示器，能夠根據顯示的內容改變其刷新率。目前Apple Watch正使用了該項技術，允許屏幕在某些情況下變慢，以延長電池壽命。配備LTPO顯示屏的新款iPhone還將使用IGZO(氧化銦鎵鋅)技術，以提高電源效率和響應速度。

新款iPhone設計將基本保持不變，但該公司計劃縮小前置鏡頭和臉部解鎖傳感器切口或缺口的尺寸。而iPhone的相機升級重點聚焦於更先進的視頻錄製功能，例如改進光學變焦。

另一方面，有報道指美國專利和商標局批准蘋果公司潛望式鏡頭系統專利，據悉專利名稱為「折疊式相機」，外界猜測該系統最快將於明年首度出現在iPhone上。蘋果公司希望利用潛望式鏡頭模組，解決智能手機內部尺寸限制的問題。