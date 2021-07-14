《黑天鵝效應》作者指比特幣脆弱　重申價值為「0」

憑著作《黑天鵝效應》(The Black Swan)在經濟學及投資界打響名堂的塔利布(​Nassim Nicholas Taleb)近期撰文指出，比特幣未能滿足其作為無政府貨幣、對抗通膨及避險投資的概念，重申比特特的價值為零。

外媒報道，塔雷伯在文中表示，「金融史上很少有資產較比特幣還脆弱」，又指比特幣整個生命周期中，一直保持着60%至100%的極高波動性。

塔利布此前曾對比特幣發表過正面看法，尤其是比特幣在幫助人們規避市場資本控制的潛力，他在2018年的《比特幣準則》(The Bitcoin Standard)的序言中稱，比特幣是「第一種基本貨幣」。不過，塔利布在6月底發表的論文「比特幣、貨幣與脆弱性」則批評，比特幣的價值「完全為零」，部分是因為它需要大量的吸引力來支撐。相比之下，他認為黃金及其他貴金屬基本上在歷史上的地位不會消失，也不需要隨着時間更改其物理特性。

據CrypoCompare數據，比特幣在過去24小時內下跌1.82%，報32,477美元。