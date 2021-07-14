美國FCC撥款148億元　補貼電訊商移除華為等設備

最終通過的補貼計劃較之前建議的降低了門檻，由只適用於服務200萬個或以下客戶，擴大至1,000萬個或以下客戶的營運商，合資格公司如在去年6月30日前獲得相關華企的設備，便可申請補貼移除設備。移除設備對農村營運商來說是個大問題，因為他們面臨高昂成本及難以找到工人處理。

FCC署理主席羅森沃塞爾(Jessica Rosenworcel)表示，這些設備存在被外國勢力操縱、中斷或控制的重大風險，他們將評估各個網絡、基站及路由器，直到完全剷除可能破壞國家安全的設備，又形容這是艱巨的任務。

華為發聲明表示，這些規則只是不切實際的嘗試，企圖修理根本沒壞的東西。聲明批評FCC此舉，只會對美國大多數農村或偏遠地區的營運商，為持續向客戶提供相同高水平和質素的服務帶來極大考驗。