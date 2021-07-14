【高盛推介】滙豐吉汽齊回吐　看好追蹤牛購證

高盛(亞洲)有限責任公司：英倫銀行昨日(13日)宣布取消派息限制，滙豐控股隨後抽升，收市升約2.6%；今早則回吐下跌逾1%，報44.4元。

觀察輪證資金流向，可見昨日資金兩邊部署，當中牛證錄得約250萬元資金流入，並較集中在43元以上收回價的貼牛。而熊證於昨日亦錄得約170萬元資金流入，並集中在55至56元收回區域的遠熊。

快手連跌多日後反彈。昨日曾低見145元，創上市新低，但及後一度抽升10%，最終收市升約5.7%；今早繼續反彈超過1%。早前有報道指，快手內部宣布調整組織架構，涉及增長部門與AcFun彈幕視頻網業務。

觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約370萬元，並集中在140元以上收回價的產品。熊證於昨日亦獲資金繼續流入，有約20萬元。

吉利汽車昨日升約5.2%，今早則下跌逾3%。有券商指吉利新能源汽車上半年需求及銷售勝預期，當中上月銷量按年升1.4倍。該行給予吉利「增持」評級，目標價46元。

觀察輪證資金流向，可見昨日流入牛證的資金集中23.5元以上收回價的貼牛。昨日流入熊證的資金則較集中在26至26.5元收回區域的產品。

此外，近期北水持續買入吉利，當中過去6個交易日皆錄得資金淨買入，合共約20億元。

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