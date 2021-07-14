【高盛推介】滙豐吉汽齊回吐 看好追蹤牛購證
2021年07月14日 11:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：英倫銀行昨日(13日)宣布取消派息限制，滙豐控股隨後抽升，收市升約2.6%；今早則回吐下跌逾1%，報44.4元。
觀察輪證資金流向，可見昨日資金兩邊部署，當中牛證錄得約250萬元資金流入，並較集中在43元以上收回價的貼牛。而熊證於昨日亦錄得約170萬元資金流入，並集中在55至56元收回區域的遠熊。
投資者如看好，貼牛選擇可留意滙豐牛(64194)，與現價有約1.4元收回距離。遠牛選擇可留意滙豐牛(50780)，與現價有約3.4元收回距離。投資者如看淡，可留意屬遠熊的滙豐熊(54139)，與現價有約5.8元收回距離。
滙豐牛(64194)，收回價42.88元，行使價41.88元，換股比率100，槓桿比率17.3倍，市場上槓桿最高之一貼牛。
滙豐牛(50780)，收回價40.88元，行使價39.88元，換股比率100，槓桿比率9.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
滙豐熊(54139)，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
快手連跌多日後反彈。昨日曾低見145元，創上市新低，但及後一度抽升10%，最終收市升約5.7%；今早繼續反彈超過1%。早前有報道指，快手內部宣布調整組織架構，涉及增長部門與AcFun彈幕視頻網業務。
觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約370萬元，並集中在140元以上收回價的產品。熊證於昨日亦獲資金繼續流入，有約20萬元。
投資者如看好，貼牛選擇可留意快手牛(63084)，與現價有約20.8元收回距離。遠牛選擇可留意快手牛(64735)，與現價有約30.8元收回距離。投資者如看淡，可留意屬遠熊的快手熊(63057)，與現價有約39.2元收回距離。
快手牛(63084)，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
快手牛(64735)，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率4.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
快手熊(63057)，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率3.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
吉利汽車昨日升約5.2%，今早則下跌逾3%。有券商指吉利新能源汽車上半年需求及銷售勝預期，當中上月銷量按年升1.4倍。該行給予吉利「增持」評級，目標價46元。
觀察輪證資金流向，可見昨日流入牛證的資金集中23.5元以上收回價的貼牛。昨日流入熊證的資金則較集中在26至26.5元收回區域的產品。
此外，近期北水持續買入吉利，當中過去6個交易日皆錄得資金淨買入，合共約20億元。
投資者如看好，貼牛選擇可留意吉利牛(63054)，與現價有約1.5元收回距離。遠牛選擇可留意吉利牛(52081)，與現價有約2.5元收回距離。投資者如看淡，可留意吉利熊(61846)，與現價有約3.5元收回距離。
吉利牛(63054)，收回價23元，行使價22.5元，換股比率50，槓桿比率11.6倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
吉利牛(52081)，收回價22元，行使價21.5元，換股比率50，槓桿比率8.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
吉利熊(61846)，收回價28元，行使價28.5元，換股比率50，槓桿比率6.0倍，近3.5元收距離熊證。
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