【瑞通推介】比亞迪受壓 即市資金買入好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國通脹超預期，市場憂慮提前收水，道指隔晚收報34,888點，跌107點或0.3%。恒指昨日(13日)一度重上28,000點，全日收報27,963點，升448點或1.6%，3日累升810點或3%。

恒指今(14日)早一度回落逾200點，回試27,700點水平。 恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1.3億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,500萬元，反映投資者認為大市調整將至。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。

今早焦點個股有藥明生物發盈喜，預期上半年盈利按年增長超過1.35倍，股價最多升近9%，高見143元。另外，比亞迪被李祿旗下的喜馬拉雅資本減持，股價最多7%，跌穿220元關口，即市資金買入好倉博反彈。

英倫銀行宣布取消銀行的派息限制，加上美國同業陸續公布業績，滙豐控股昨一度飆4.2%至45.75元，收升2.6%於45.05元；今早調整逾2%，力守44元。昨分別有逾500萬元和逾270萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴昨最多飆5%，高見207.4元，全日維持近4%升幅，報205.2元。有傳阿里巴巴與國企正考慮競購內地雲計算基礎設施公司紫光股份的部分股權，涉資62億至77億美元。阿里今早好淡爭持，於204至207元之間上落。昨有超過1,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流入。

小鵬汽車上日保持升勢，最多升3.6%至157.6元，收市企156元，升2.6%。工信部發布免徵車輛購置稅新能源車目錄，小鵬有車款在列。不過，小鵬今早跌逾2%，至152元水平。昨有逾10萬元淨流入其認購證。

快手昨創出145元上市新低後大幅反彈，最多飆12.1%，重上167元，收市升5.7%於158元，是表現最佳國指和科指成分股。字節跳動擱置上市計劃，資全流入同業快手。另快手宣布架構調整，取消和拆分增長部門。快手今早先跌後升，回落至155元以下見支持，其後升上162元之高位。分別有逾100萬元和近320萬元在昨日淨流入其好倉和淡倉。

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