【高盛推介】藥明生物盈喜發力 醫藥板塊購證點揀？
2021年07月14日 11:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：藥明生物今日(14日)發盈喜，料截至今年6月30日止6個月純利按年升1.35倍以上，主因上半年加速高效推進執行現存及新引進的新冠肺炎項目；集團的新綜合項目收益及市場份額顯著增加；研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益；去年第一季受疫情影響下的生產效率已完全恢復；現有產能及資源利用率持續提升，及改善運營效率，提高了毛利率及運營利潤率；集團持有的投資組合公允價變動推高投資收益。
藥明受惠盈喜刺激下急升，早市高開約4%後突破140元水平，最高見143元，為過去一周高位。整個醫藥板塊亦獲帶動做好，當中復星醫藥、石藥集團及中國生物製藥均揚升。
觀察輪證資金流向，可見藥明認購證於昨日獲資金轉向流入，有約200萬元。牛證於昨日亦獲資金流入，有約130萬元，並分布在各收回區域的產品。
投資者如看好藥明，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬市場上2個月期以上產品中，槓桿最高的藥明購(16466)。貼價選擇可留意年期約2個月的藥明購(23249)。中期選擇可留意新上市的藥明購(18006)。牛證方面可留意屬遠牛的藥明牛(67993)，與現價有約26.3元收回距離。
藥明購(16466)，行使價160.98元，2021年09月28日到期，實際槓桿5.8倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。
藥明購(23249)，行使價139.98元，2021年09月29日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。
藥明購(18006)，行使價150.1元，2021年12月28日到期，實際槓桿4.0倍，中期、新上市。
藥明牛(67993)，收回價115元，行使價113.5元，換股比率100，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
高盛醫藥股精選：
藥明購(16466)，行使價160.98元，2021年09月28日到期，實際槓桿5.8倍；
藥明牛(67993)，收回價115元，行使價113.5元，換股比率100，槓桿比率5.1倍；
復醫購(15172)，行使價61.93元，2021年11月23日到期，實際槓桿3.6倍；
石藥購(23246)，行使價12.39元，2021年11月23日到期，實際槓桿5.6倍；
中藥購(16610)，行使價9.89元，2022年03月28日到期，實際槓桿4.7倍；
中藥牛(53431)，收回價6.88元，行使價6.48元，換股比率10，槓桿比率8.5倍。
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