【高盛推介】藥明生物盈喜發力　醫藥板塊購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：藥明生物今日(14日)發盈喜，料截至今年6月30日止6個月純利按年升1.35倍以上，主因上半年加速高效推進執行現存及新引進的新冠肺炎項目；集團的新綜合項目收益及市場份額顯著增加；研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益；去年第一季受疫情影響下的生產效率已完全恢復；現有產能及資源利用率持續提升，及改善運營效率，提高了毛利率及運營利潤率；集團持有的投資組合公允價變動推高投資收益。

藥明受惠盈喜刺激下急升，早市高開約4%後突破140元水平，最高見143元，為過去一周高位。整個醫藥板塊亦獲帶動做好，當中復星醫藥、石藥集團及中國生物製藥均揚升。

觀察輪證資金流向，可見藥明認購證於昨日獲資金轉向流入，有約200萬元。牛證於昨日亦獲資金流入，有約130萬元，並分布在各收回區域的產品。

高盛醫藥股精選：

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