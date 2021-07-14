新股重複認購問題嚴重　張華峰轟港府懶理

根據香港聯合交易所有限公司(聯交所)的《上市規則》，如發售證券予公眾人士認購或購買，則發行人、其董事、保薦人及包銷商必須採取合理的步驟，確保能鑒別及拒絕受理重複或疑屬重複的申請，惟現時本港新股重複認購情況嚴重，金融服務界議員張華峰要求當局正視問題。

張華峰表示，多年來向政府反映新股重複認購問題，但有關機構至今「意見接受，態度照舊」。他形容，現時散股新股中籤率不足1%，但有內地投資者用不同的身分文件3次重複申請股票，希望局方有決心處理不合理行為，落實不同投資者只可以使用一個身份證明文件，徹底解決重複申請的情況。

另一議員陳振英則認為對於重複申請的懲罰不足，阻效力有限，建議違反人士應一段時間不可以認購新股。議員石禮謙同樣要求局方解釋如何解決重複申請，以防範洗黑錢。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，過去3年，每年在港新上市的公司數目介乎146至208家，而並沒有要求上市公司向港交所提供獲分配新股的個人投資者當中的地域來源分布，同樣沒有要求公司遞交被發現的重複認購申請人的地域分布，又指港交所將推出FINI全面現代化香港市場首次公開招股程序，以便管理。

許又指關注重複申請的情況，除要求申請人作出聲明以示沒有重複申請，違反聲明者，將予以拒絕，甚至採取適當行動，或轉交警方處理。