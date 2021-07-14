印度神童預言下半年經濟復甦　兩年後生活重回正軌

「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)的6月預言四度成真，放有預言影片的YouTube更已經超過百萬訂閱。阿南德最新的7月預言提醒大家「3件事」，更點出「4個」重要時間點，經濟可望回升。

一名追蹤阿南德預言的YouTuber「飄飄然油管論壇」曾在2020年盤點阿南德的預言大全，證實阿南德的預言數度成真。而今年6月的預言，也已經四度應證，即使許多網友質疑預言的真實性，但各種巧合也讓大家不寒而慄。

最新的預言提及，Delta作為目前傳染力最強的病毒，可能造成第二波、甚至第三波疫情大爆發。其中英國放寬溫布頓網球比賽參觀人數，不排除是主要原因。他又認為足球盛事歐洲國家杯恐成超級傳播活動。

阿南德說明，6月20日至11月21日間，可能還有變動。但整體而言，2021下半年經濟會有復甦的趨勢。他特別點出4個重要的時間點，提醒大家可以特別注意：

第1個時間：2021年6月20日，經濟會在2021下半年漸漸復甦。

第2個時間：2021年11月21日，木星離開山羊座，前往水瓶座，開始會有更好的生活品質。

第3個時間：2022年4月22日，有可能再有危險的事情發生。

第4個時間：2023年4月，經濟會重整，大家的生活可以回到正軌。

阿南德強調，所謂的復甦並不是指「疫情」的復甦，而是「經濟」的復甦。因為疫情如今走向大致穩定，交易市場可望重見天日。