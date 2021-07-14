經絡按揭：下半年樓花按揭宗數料按年回落10%

疫情肆虐全球超過一年，香港樓市雖曾於去年輕微回落，惟今年上半年已重拾升勢。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明料，今年全年現樓按揭宗數有望挑戰十年新高，樓價或按年升逾一成。

回顧今年上半年，曹形容樓市「價量齊升」。他解釋，疫情回穩帶動剛性需求，加上低息環境持續，不少人將熱錢投放於較為穩健的樓市上。同時，在「林鄭plan」的帶動下，亦吸引更多上車族及換樓客以按保承造高成數按揭入市，促進樓市上半年火速回暖。

展望下半年，他表示，現樓旺勢將會延續，估計全年有望按年升3成，至約11萬宗。樓花按揭宗數則按年回落8%至10%，至約7,000宗水平。

此外，他預計未來高成數按揭的使用比例或再挑戰新高，相信高成數按揭將成為上車客置業的大趨勢。不過有壓力測試及信貸評級等風險評估作為把關，亦有多輪逆周期及辣招稅措施推出，只吸引有實力買家及長線投資者入市。

隨着樓市暢旺，他表示目前銀行按揭取態積極，惟對機組人員等受疫情嚴重影響的行業，按揭取態仍然嚴謹。然而，本港餐飲業開始復甦，飲食業按揭審批則相對寬鬆。

本港一個月銀行同業拆息(HIBOR)周三報0.081厘，他相信年內一個月拆息仍將於0.1厘以下長時間橫行，若市場資金持續充裕，甚或創12年新低。