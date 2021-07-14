歐盟：冀10年內將晶片產量提高至全球佔比的20%

經過今輪晶片荒後，先進工業國都意識到擁有自家製晶片儲備的重要性。歐盟工業策略專委Thierry Breton表示，歐盟的目標是在未來10年內，將晶片產量在全球的佔比由目前的10%提高至20%。

Breton在5月份曾表示，歐盟將投入大量資金來擴大當地的半導體製造，並實現生產先進2納米晶片目標。

由於全球半導體晶片短缺，許多歐洲大型車廠正在努力維持產量，也暴露出該產業對一些亞洲供應商的依賴，以及晶片供應中斷的脆弱性，有45%的企業都報告了晶片短缺的問題。

柏林智庫「新責任基金會」分析師Jan-Peter Kleinhans認為，由於歐洲缺乏任何先進晶片廠能夠銷售的市場，對歐盟的晶圓廠來說，現階段建廠完全沒有任何商業理由。

他認為，歐盟應該專注在振興晶片設計領域。他以蘋果此前宣布投入10億歐元在德國慕尼黑打造晶片設計廠為例，稱歐盟應該集中精神在這項工作上。

德國經濟部長Peter Altmaier也曾表示，德國政府計劃加倍對半導體產業的支持，以努力擴大該國高科技產業基礎。Altmaier已經撥出50億歐元的政府資金，來支持該國晶片製造商。他指出，鑑於重要的外國投資者的濃厚興趣，政府的資金補助可能會增加一倍，達到 100億歐元。

歐盟當局正在啟動由歐洲半導體公司所組成的半導體產業聯盟，致力於在全球供應鏈緊縮下減少對外國製造商的依賴，其中包括意法半導體(STMicroelectronics)、英飛凌 (Infineon)及艾司摩爾(ASML)等。