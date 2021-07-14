中美爭霸分裂全球科技產業　東協籲數碼整合

美國前總統特朗普在任期間對中國發動貿易戰與科技戰，拜登上任後也保留許多針對中國科技企業的限制。由於中美之間持續競爭，有可能分裂全球科技產業，東南亞國家正在倡導數碼整合。

美媒報道，東南亞擁有約4億網絡用戶，其中10%用戶是在2020年才首次上網，因為疫情促進更多網絡商業交易。新加坡通訊及新聞部長Josephine Teo周二表示，東協(ASEAN)專注於科技中立，即使存在分歧的威脅。科技中立是指個人和企業可以自由決定如何使用何種科技，而不受銷售者或發明者影響。

Teo表示，即使新冠肺炎疫情擾亂所有經濟，分歧的威脅也沒有消失，而隨着經濟復甦開始，未來將更依賴數碼技術，這將增加風險、使國際合作更為重要。與其陷入摩擦，大家應該尋求更多夥伴關係，這就是在東盟內部處理的方式，當然還有所有的對話夥伴，希望能在此基礎上再接再厲。

根據去年一份報告，預計到2025年，新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國的網絡經濟規模將超過3,000億美元。目前東盟輪值主席國為汶萊，其交通和資通部長Abdul Mutalib Yusof表示，東盟數碼化轉型需要考慮3件事，分別是發展機會、科技中立、政策制定和監管機構作用。

新加坡副總理王瑞傑本周二宣布了一項貿易數據共享平台，允許如物流公司、託運人、買家共享實時貨物位置等有價值資訊。Teo表示，東盟還在網絡安全合作方面實施更緊密的整合，包括建立一種資訊交流機制，各國可以在其中共享有關可疑活動和潛在網絡威脅的訊息。