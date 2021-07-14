LG化學擬斥677億拓電池材料業務

南韓大廠LG化學周三(14日)宣布，到2025年將投資10萬億韓圜(約677億港元)以擴大旗下電池材料等業務，並加速向綠能市場過渡。

外電報道，LG集團旗下的化工部門表示，將透過併購、合資和投資擴大與業界主要企業的合作夥伴關係，加速轉向對環境友善的業務，LG也補充提到，目前正在審查30多項計劃。LG表示，將向電動車領域投入6萬億韓圜，以提高主要鋰電池材料的產能，建立穩定的電池供應鏈。

報道引述LG化學執行長Shin Hak-cheol指出，公司將透過建立全面的供應鏈，擴大電池材料業務，以發揮與子公司「LG能源解決方案(LG Energy Solution)」合作的最大效果，並補充公司將擴大與電動汽車領域和其他產業公司的夥伴關係。

此外，LG將於今年12月在南韓慶尚北道龜尾市建電池材料廠，預計到2026年陰極電池材料產量將從目前的4萬噸，提升到26萬噸。

LG能源是全球第二大電池供應商，是眾多汽車大廠的主要電池供應商，包括特斯拉、通用汽車、福特汽車、雷諾汽車、富豪汽車和福士汽車，南韓兩大汽車廠現代汽車和起亞汽車也在內。