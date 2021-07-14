金價高見1815美元　道期跌28點

美匯指數報92.7；港匯見7.7672；離岸人民幣(CNH)報6.4796；美元兌日圓報110.51；歐元處1.1784，英鎊報1.3841。金價高見1,815美元。布油報76.4美元，紐油報75.13美元。道指期貨跌28點。

●市後關注點

-20:30 美國6月生產物價指數(PPI)

-22:00 加拿大央行議息

-00:00 聯儲局主席鮑威爾於眾議院金融服務委員會作證

-騰訊擬收購《極地戰嚎》開發商，惹西方國家安全疑慮。

●傳美證交會加強調查SPAC，針對銀行佣金利益衝突。

●美國FCC撥款148億元，補貼電訊商移除華為等設備。

●《黑天鵝效應》作者指比特幣脆弱，重申價值為「0」。

●首季全球晶片製造設備3成落入韓企，多得呢兩家公司...

●傳Apple要求提高新iPhone產量20%，今年目標9,000萬部。

●新西蘭央行本月結束量化寬鬆措施，分析料8月加息。

●新加坡第二季GDP按年增14.3%，按季萎縮2%。

●惠譽重申美國「AAA」評級，政治分歧嚴重成降級隱憂。

●女股神狠沽中國科技股，料估值將重新調整。

●印度神童預言下半年經濟復甦，兩年後生活重回正軌。

●摩通策略師：現在可能是亞洲股市撈底的最佳時機。

●歐盟：冀10年內將晶片產量提高至全球佔比的20%。

●半導體設備支出明年將突破1,000億美元大關。

●中美爭霸分裂全球科技產業，東協籲數碼整合。

●中國狂買美國玉米！中型乾散貨船日均租金飆逾倍。

●中國上半年吸收外資額按年增長28%。

●內地擬周五舉行碳排放權交易市場開市啟動儀式。