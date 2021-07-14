金價高見1815美元 道期跌28點
2021年07月14日 16:11
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美匯指數報92.7；港匯見7.7672；離岸人民幣(CNH)報6.4796；美元兌日圓報110.51；歐元處1.1784，英鎊報1.3841。金價高見1,815美元。布油報76.4美元，紐油報75.13美元。道指期貨跌28點。
●市後關注點
-20:30 美國6月生產物價指數(PPI)
-22:00 加拿大央行議息
-00:00 聯儲局主席鮑威爾於眾議院金融服務委員會作證
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-騰訊擬收購《極地戰嚎》開發商，惹西方國家安全疑慮。
●滬綜指跌38點，淨賣出108億人幣創近十個月新高。https://bit.ly/3r8Ua1w
●傳美證交會加強調查SPAC，針對銀行佣金利益衝突。
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