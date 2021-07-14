金管局總裁余偉文拍片粉墨登場？中環4型人格　你係邊一型？

香港金融管理局(金管局)就推出全新《中環4型人格》短片系列，介紹4大熱門金融範疇，包括數據科學(Data Science)、金融科技(Fintech)、綠色及可持續金融(Green and Sustainable Finance)，以及財富管理(Wealth Management)，藉此加強公眾對熱門範疇的認識，並提高年青人投身金融業的興趣，提升香港作為國際金融中心的長遠競爭力。

短片就特別在，有金管局總裁余偉文客串，今次係余生上任以來，首次粉墨登場，綠色及可持續金融的短片中客串演出，飾演上司一角，就等我哋睇吓平時形象咁正經嘅余生演技如何先。

短片系列的戲劇短片部份透過由BabyJohn蔡瀚億飾演主角，一人分飾四大熱門金融範疇的從業員，透過與業內管理層及從業員的對話，介紹行業的工作內容、入行要求、晉升機會及發展前景等。

短片的8位受訪人士均是業內資深的管理層及從業員，部分更是業界組織的代表，能分享最新的行業資訊，加深公眾尤其是求職者或大學畢業生對相關行業的了解。短片有別於一般概括的行業介紹，內容更為真實及富資訊性。