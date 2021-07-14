聯交所譴責龍潤茶管理層

公司並發表進一步聲明，聯交所認為由於焦家良和焦少良持續及/或故意不履行其於《上市規則》下的義務，若繼續留任將會損害投資者的權益。

聯交所裁定，公司就一項貸款協議交易而向焦家良及焦少良所擁有的關連公司預付了超過1.37億元人民幣，然而，公司未有遵守數項披露及批准要求。除其他事項外，聯交所亦對公司財務業績資料的不準確及延遲發布作出了裁定。

焦家良與焦少良因未有誠實及善意地以公司的整體利益為前提行事、為適當目的行事、避免其實際及潛在的利益和職務衝突、全面及公正地披露其於貸款合約中的權益以及以應有的技能、謹慎和勤勉行事，程度相當於別人合理地預期一名具備相同知識及經驗，並擔任公司董事職務的人士所應有的程度，因而被裁定未有履行其董事職責及承諾。

上述所有董事未有竭盡所能遵守《上市規則》及盡力回應公司核數師的疑問及/或避免無法表示意見，並確保公司有充足且有效的內部監管來促使公司遵守《上市規則》，因而未有履行其董事職責及承諾。