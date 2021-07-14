中銀保監：內地上半年銀行利潤增速料明顯回升

內地銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞表示，從具體數據來看，今年首季，商業銀行累計實現淨利潤6,143億元人民幣(下同)，按年增長2.4%，增速比去年同期下降3.3個百分點。由於去年上半年商業銀行累計實現淨利潤大概1萬億元，按年下降9.4%，這個基數是很低的。因此，預計今年上半年銀行業利潤增速會有明顯的回升。

他表示，6月底，銀行業金融機構撥備餘額達到6.7萬億元，撥備覆蓋率190.3%，較年初上升7.5個百分點，貸款撥備率3.54%，與年初基本持平。當前，商業銀行資本充足率14.51%，保險公司綜合償付能力充足率246.7%，核心償付能力充足率234%，均保持較高水平。

他又指出，當前銀行業信用風險總體可控，6月末不良率保持在合理水平；上半年不良資產處置規模預計高於去年同期水平。上半年重點領域風險有效防控。高風險金融機構得到穩妥有序化解，中小機構改革化險工作穩步推進，影子銀行風險持續壓降，委託貸款、信託貸款較年初減少8,000多億元人民幣。

同時，堅決防止資本無序擴張，強化平台企業金融業務審慎監管；截至6月末房地產貸款增速降至10.3%，繼續低於全部貸款增速。