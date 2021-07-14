美國名宿：比特幣或跌至4000美元？

外媒報道，隨各國加強監管，比特幣近期表現低迷，價格自近6.5萬美元重挫，持續於3萬多美元水平徘徊。美國經濟學者、投資管理公司HS Dent創辦人Harry Dent近日警告，比特幣是泡沫中的泡沫，是次恐暴跌90%至95%，惟其若能存活，5至10年後有望升至100萬美元。

Dent透露，自己一直追蹤比特幣，指出其就似網路公司一樣，15年後將成為地球上最偉大的事物，惟會先下跌90%到95%，隨之出現一次洗牌。他說，網路公司是首次科技泡沫中最後出現的事物，而區塊鏈、虛擬貨幣是第2次、亦是最後一次的科技泡沫，會似網路泡沫一樣慘跌，而比特幣的跌幅將會最大。

他指，曾在一次短暫的升勢中買入比特幣，目前正在觀望，若比特幣崩盤，他會再次買入。他更說認識的一些佛羅里達州玩家以及ARK Invest創辦人Cathie Wood等聰明投資者都預測，比特幣價格會漲至100萬美元，若在4,000美元時買入比特幣，將是明智的投資。

Dent表示，最優秀的人都說比特幣達到10萬美元是合理價值，他原先的目標是11.5萬美元，惟比特幣已提前崩盤，可是5至10年後，比特幣有望升至100萬美元。他強調，區塊鏈產業前景巨大，會是下個互聯網，將帶領全球進入貨幣和金融資產網路時代，而非資訊網路時代。