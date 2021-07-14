仲量聯行：下半年住宅樓價升5%　甲級商廈跌10%

仲量聯行周三(14日)發表上半年地產市場回顧及展望指出，受惠於累積的置業需求及疫情受控，中小型住宅樓價重拾升軌，期間升幅約3%。而受到數宗矚目的豪宅成交所帶動，價格上升達3.9%，但成交宗數仍然低企。

至於豪宅租賃市場則受惠於租客疫情下在家工作，希望有更理想的居住空間的需求趨增，令租金見底並略為回升。此外，每月住宅買賣交投量，亦由去年上半年每月平均約4,562宗，漲至今年上半年平均每月約6,689宗，當中2,000萬元以上豪宅成交量及金額均見上升。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，息率低企及經濟復甦較預期理想，持續帶動住屋需求。然而，全球經濟仍然受制於疫情發展，封關也影響來港投資地產市場的內地資金，流入資金有限，故預期中小型住宅及豪宅價格於下半年將升最多約5%。租賃市場方面，由於疫情令在家工作普及，帶動轉租更優質住宅的需求，下半年豪宅租金亦將上升達5%。

另方面，上半年整體甲級寫字樓租金下跌約4.7%，跌幅較去年下半年錄得的約6.6%收窄。中環租金走勢平穩，年初至今僅回落約3.2%。該行租賃業務部主管鮑雅歷指出，下半年租賃交投量將會改善，但由於未來6個月仍有不少樓面重投租賃市場，市場將繼續錄得負吸納量，並推高空置率。他補充，租金大幅調整的階段已過去，預期下半年租金僅會温和下跌最多約5%，租金有望於未來12個月內見底。

商舖市場租金已跌至相對較易承擔的水平，上半年租賃交投有顯著改善。核心區街舖租金於期內下跌約6.5%，而優質商場租金則下跌約2.3%。該行指，即將於下半年生效的消費券措施，將對本地消費有進一步的刺激作用，預期核心區街舖及優質商場租金下半年將回升最多約5%。

另外，上半年各類物業資本值走勢不同，其中甲級寫字樓期內下跌約5%，核心區商舖則下跌約3.5%，分層工廈物業則受惠於租賃需求穩定及機構投資者對工業投資前景感樂觀，資本值微升約0.3%。

上半年投資氣氛改善，商用物業投資市場的價格調整趨緩和。因租金仍處於下行周期及空置率高企，甲級寫字樓資本值於期內下跌 5%。零售市場反彈令核心區商舖資本值於上半年僅下跌3.5%，分層工廈物業則受惠於租賃需求穩定及機構投資者對工業投資前景感樂觀，資本值微升0.3%。不過，甲廈資本值跌勢於未來6個月將持續，跌幅介乎約5至10%。而街舖及工廈物業下半年將上升最多約5%。