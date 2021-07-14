【一手盤攻略】屯門上嵐　潛力優厚

屯赤隧道啟用以及屯馬線全面通車後，屯門對外交通更趨完善外，亦吸引了不少區外人士爭相進駐，當中食正鐵路優勢物業最為搶手。最新由建灝地產推出的上嵐備受市場關注，皆因項目鄰近輕鐵景峰站，且全數為1房戶，實用面積介乎265至290方呎，物業入場門檻相對較低下，料將受到單身貴族以及新婚家庭追捧。

上嵐交通配套完善，距離輕鐵景峰站不足5分鐘步程，居民搭2個站即可抵達港鐵兆康站，轉搭屯馬線即可往返市區；另外，輕鐵站邊亦設有巴士站，提供前往西九龍、葵青、北區及機場等地的巴士路線，絕對可稱得上四通八達。

中原地產區域營業董事鄺家進表示，經多年發展，屯門已蛻變成為成熟社區，區內消閒購物選擇相當多元化，生活所需不假外求。而屯門市中心設有多個購物商場，合計樓面約200萬方呎，居民可透過天橋網絡穿梭多個商場。

自住以外，上嵐收租及升值潛力亦被睇高一線！上嵐距離屯門醫院及嶺南大學僅10分鐘步程，優質租客真係垂手可得；政府將繼續完善屯門對外交通，計劃興建11號幹線、青衣至大嶼山連接路及港鐵北環線鐵路，區內樓價預期將繼續被推高。