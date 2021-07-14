【新盤追擊】屯門上嵐專攻細單位戶　迎合上車客口味

港鐵屯馬線終於開通，大大方便新界東、西的居民前往港九龍新界各區之餘，亦吸引不少分支家庭留在原區置業，美聯物業營業董事陳光裕以屯門區為例，指區內約有50萬人口，當中逾2成為34歲以下的年輕人，他們大多希望擁有自己的安樂窩，令到區內有龐大數量的分支家庭，而細單位正正是他們最渴求的盤源，加上區內有兩所高等學府，細單位不乏年輕租客，一般而言，一房單位呎租可達40元。

建灝地產洞悉市場需求，在屯門景秀里2號推出新盤：「上嵐SkyeHi」，項目只推出一房戶型，面積介乎265至290方呎，數量有限，只有112伙，不少單位可望到綠茵翠嶺。

屯門區發展成熟，最近更有不少交通基建啟用，除了屯馬線外，亦有屯門-赤鱲角隧道，方便經常在外公幹的居民前往機場或港珠澳大橋香港口岸。陳光裕指，接駁屯門及大嶼山的11號幹線或於2036年啟用，日後市民可經接通大嶼山與青衣的連接路出市區，所以有估計，未來早上繁忙時間，由新界西北到市區的行車時間將減少約10分鐘。

此外，上嵐附近的日常生活配套更是多不勝數，各適其適，包括有「潮食集中地」之稱的紅橋商圈、一眾大型購物商場以及多元化的康體消閒娛樂設施，迎合大眾口味。想知上嵐周邊配套有多齊全，即刻睇片了解。

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