無現金社會！數碼歐元邁出重要一步　進入調查階段

外國傳媒報道，歐洲央行「數碼歐元」項目在周三(14日)邁出重要一步，獲准進入「調查階段」，這可能最終使「數碼歐元」在2021至2030年中期左右落地。

歐洲央行在聲明中表示，這個階段將持續24個月，旨在解決設計和分配方面的關鍵問題。歐洲央行還表示，「未來關於是否發布數碼歐元的決定不會因此而得到預先判斷，決定只會在更晚的時候做出。無論如何，數碼歐元將補充而非取代現金。」

歐洲央行行長拉加德一直對央行數碼貨幣抱有熱情。歐洲央行此前警告，若不能推出央行數碼貨幣，將破壞歐盟貨幣自治，因為諸如外國科技巨頭之類的支付服務供應商將佔領這塊領域。

隨着相關研究和官方言論描繪出一種快速、易用且安全的支付系統，數碼歐元的潛在特徵已經浮出水面。對批評虛擬資產的拉加德而言，至關重要的是央行數碼貨幣將成為比特幣等虛擬貨幣的替代方案。

拉加德在聲明中說：「距離我們發布數碼歐元報告已過去9個月。當時，我們開展了進一步的分析，徵求了公眾和專業人士的意見，並進行了一些試驗，結果令人鼓舞，所有這些導致我們決定加快速度並啟動數碼歐元項目。」

歐洲央行表示，到目前為止的實驗表明，數碼歐元核心基礎設施將是環保的，耗電量與比特幣等虛擬資產相比「微不足道」。