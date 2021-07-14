港島業主為求破悶局　大劈302萬沽三房戶

樓市交投較早前有所放緩，個別成交較稀疏屋苑，要靠劈價盤破悶局。鰂魚涌逸樺園錄本月首錄成交，一個套三房單位勁減302萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

●鰂魚涌逸樺園錄本月首錄成交，屋苑2座中高層F室，實用面積約821方呎，三房連套房間隔，減價302萬元或約13%，以1,998萬元沽出，呎價約24,336元。屋苑現有約32個放盤，入場價由1,380萬元起。

●北角百福花園百德閣高層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，原開價698萬元，減價38萬元或5.4%，以660萬元成交，呎價約16,256元。原業主早於1995年10月購入單位，作價190萬元，持貨至今帳面獲利470萬元，升值近2.5倍。

●北角半山富麗園A座中層1室，實用面積837方呎，三房連套房間隔，以1,668萬元連車位易手，呎價約19,928元。原業主於2008年2月以705萬元買入單位，持貨13年帳面獲利963萬元。

●灣仔嘉薈軒低層3室，實用面積約439方呎，一房間隔，外望修頓球場開揚景致，新近以837萬元沽出，呎價約19,066元。屋苑本月暫錄兩宗二手成交，現時一房單位放盤有約20個，入場價由868萬元起。

●筲箕灣柏匯低層H室，實用面積約209方呎，開放式間隔，原業主叫價約430萬元放售，議價後獲外區上車客以約420萬元承接，呎價約20,096元。原業主於2015年9月以約382.8萬元入市，現轉售帳面獲利約37.2萬元，升幅約9.7%。

●鴨脷洲南灣6座高層A室，實用面積約1,188方呎，兩房間隔，享遊艇會海景，以2,830萬元易手，實用呎價約23,822元。

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九龍

●長沙灣昇悅居5座中高層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，開價940萬元，減價至923萬元易手，呎價約18,169元。原業主於2011年11月以450萬元入市，是次轉手帳面獲利473萬元。

●西南九龍匯璽II本月錄約16宗租務成交，其中3B座極高層F室，實用面積約350方呎，一房間隔，放租4日減租1,000元，成交月租1.8萬元，實用呎租約51.4元。

●將軍澳峻瀅本月暫錄約5宗成交，平均實用呎價約14,206元。項目2座低層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，享內園景致，以750萬元成交，呎價約15,060元。

●將軍澳君傲灣3座中層K室，實用面積約670方呎，三房間隔，以1,138萬元放盤，兩個半月後獲外區客洽購，最後減價29萬元，以約1,109萬元成交，呎價約16,552元。

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新界

●馬鞍山迎海‧駿岸8座中層C室兩房戶，實用面積約491方呎，日前以905萬元易手，呎價約18,432元。原業主持貨6年帳面獲利121萬元，賺幅約15.4%。

●沙田碧濤花園3期雅芝閣中層A室，實用面積約702方呎，三房連套房間隔，日前以908萬元易手，實用呎價約12,934元。據了解，原業主於2013年以605萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約303萬元。

●大埔中心23座中層C室，實用面積約315方呎，兩房間隔，以510萬元易手，呎價約16,190元。新買家為上車客，見樓價持續上揚，擔心遲買更貴，即入市自用。單位2017年購入價約428.8萬元，至今升值約18.9%。

●粉嶺花都廣場2座低層E室兩房單位，實用面積約370方呎，以525萬元沽出，呎價約14,189元。新買家透過該行網上平台預約睇樓，最終購入上述單位。

●元朗本月累錄約85宗二手成交，區內PARK YOHO Sicilia第1A座低層F室，實用面積約407方呎，一房間隔，享山景，以615萬元零議價成交，實用呎價約15,111元。原業主於2016年8月以約448.19萬元一手入市，現轉售帳面獲利166.81萬元或37%。

●荃灣綠楊新邨本月暫錄3宗買賣，相比上月全月14宗成交，成交顯著減慢，屋苑K座中層7室，實用面積約445方呎，兩房間隔，減價11萬元，以699萬元成交，實用呎價15,708元。

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