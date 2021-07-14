鮑威爾再放鴿 標指又破頂

講稿顯示聯儲局主席鮑威爾將於眾議院聽證會派定心丸，表示距離達到縮減買債條件仍有距離，美股周三早段做好，道指升174點，至35,063點；標指升22點，至4,391點；以科技股為主的納指升101點，至14,779點。

傳奇對沖基金經理米勒在致客戶的信中直言，對於殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒等人預警史詩式跌市感到奇怪，認為當前股市的估值看起來還算合理，7%的增長預期、更高的企業盈利預測以及美國家庭資產淨值增長等因素，都在推動經濟復甦，唯一的爭論點是通脹前景。

多家銀行公布業績，美國銀行上季純利按年急漲近1.6倍至92.24億美元，或每股1.03美元，勝預期的77美仙，部分受惠於釋放貸款撥備，惟期內整體收入下跌並遜預期，股價跌1.33%。

花旗第二季純利按年跳升近5倍至61.93億美元，或每股2.85美元，遠高於預期的1.97美元，股價升2.19%。

富國銀行上季按年虧轉盈，賺60.4億美元，每股盈利1.38美元，勝預期的98美仙，股價。

其他業績方面，貝萊德上季純利按年增長14%至13.78億美元，或每股8.92美元，經調整後每股盈利勝預期，期內收入增32%至48.2億美元，管理資產規模增30%至9.5萬億美元，股價1.73%。

達美航空上季每股蝕1.07美元，虧損較預期溫和，該公司表示需求加速，股價漲0.75%。