為自己財富保值！多國謀收水　投資點轉陣？

全球主要經濟體通脹升溫，為央行未來收緊貨幣政策埋下伏線，資產市場勢更趨波動。普羅大眾除了要面對物價上漲、人工愈發不見使外，亦要慎防投資遭殃、身家貶值。

各國為應對疫情所帶來的衝擊，一年多以來維持極度寬鬆的貨幣政策，後遺症是面臨的通脹壓力有增無減。何時開始「收水」應對通脹，各有不同看法。其中，儘管澳洲央行預料2024年前不會加息，維持基準利率在0.1厘歷史低位，並宣布延長量化寬鬆(QE)措施，但會在9月起把目前每周50億澳元的買債規模，縮減至每周40億澳元，似在為未來收水先試市場水溫。

市場亦正推測美國聯儲局何時會縮減QE規模。聯儲局6月議息後釋放提前到2023年加息信號，會議紀錄亦顯示，官員們預計討論縮減QE門檻上取得進展。投資者將繼續聚焦7月底進行的聯儲局議息會議，以及8月下旬舉行的Jackson Hole全球央行年會，因屆時聯儲局主席鮑威爾有機會透露收緊QE計劃的線索。

事實上，加拿大、新西蘭和英國等早已發出收緊貨幣政策的信號，新興市場國家如巴西、俄羅斯、墨西哥等更已採取加息措施應對通脹風險。儘管投資者對歐洲通脹的憂慮加劇，歐洲央行反而繼續堅持鴿派立場，進一步擴大QE，增加買債規模，藉以支持歐元區流動性和經濟復甦。

中國方面，人民銀行於周四(15日)起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約一萬億元人民幣。人行指去年應對疫情時堅持實施正常貨幣政策，今年上半年已基本回到疫前常態，此次降準是貨幣政策回歸常態後的常規操作。連同6月新增貸款2.12萬億元人民幣高於預期，有分析指中央在幣策調控上「有保有壓」，一方面為抑制商品價格防止通脹過熱，另一方面為緩解企業債務危機，透過降準等措施維持資金流動性和經濟活躍度。

●美匯升極有限 人幣看俏

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，雖然聯儲局把疫情後首次加息時間預測提前，但目前連縮減買債規模等實際行動也欠奉，退市時間表已較其他央行落後。另外，儘管聯儲局主席鮑威爾較大機會在8月下旬央行年會上公布縮減買債規模，但美國財赤嚴重，加上預期拜登政府的經濟刺激措施陸續有來，相信可以縮減的買債規模有限。因此，他認為美匯指數近日升至近93水平後，再升空間有限，料今年餘下時間維持區間橫行，明年將出現較顯著跌勢。

由於美元升勢受阻，非美元貨幣可看高一線。當中，他尤其看好人民幣前景。理由是過去一段時間，中國所做的事與美國截然不同。美國不斷發債、派福利，並推出猶如翻新工程的基建方案，帶給整體經濟的實際利益有限。另一邊廂，中國與伊朗簽署25年合作協議、推進《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)等，有助內地經濟發展更快，人民幣流通量增加，預期在岸人民幣兌每美元下半年可重返6.4水平。

●加幣紐元有望跑贏

主要外幣方面，加元和紐元可望受惠貨幣政策收緊而跑贏。溫氏指有4個因素支持加元匯價：在成熟市場中，加拿大率先在4月啟動撤出量化寬鬆(QE)，把買債規模由每周40億加元降至30億加元，市場料有機會宣布新一輪縮減買債，並於明年下半年開始加息；美國是加拿大最重要的貿易夥伴，當美國推出愈多刺激經濟方案、經濟愈蓬勃，對加拿大出口愈有利；國際油價近日持續高企在70美元以上，有利加拿大的原油出口；加拿大與美國邊界的旅行限制7月21日屆滿，兩國將重新討論，一旦通關將有利加元。因此，他料美元後市只可兌1.22加元，甚至1.2加元。

至於紐元兌美元，他預期可挑戰0.72，原因是新西蘭央行本月結束QE，配合當地經濟逐漸重返疫情前水平，早前公布的首季國內經濟增長(GDP)按年上升2.4%，按季增長1.6%，遠超市場預期，令市場預期較大機會提前加息，為紐元匯率帶來支持。

●進取可買REITs黃金抗通脹

央行對貨幣政策的取態亦會影響其他投資資產的表現，而香港較受美國的貨幣政策影響，需要密切留意聯儲局未來的收水步伐和力度。香港財務策劃師學會副主席(發展)張言銘建議，在落實收水前，投資者須做好資產配置的準備，檢視個人風險取向，分配好股債等不同資產比例，應對可能會急劇波動的投資市場。

張氏指，央行開始收緊貨幣政策，往往反映經濟活動逐漸復常，而這同時伴隨通脹來臨。在低息環境持續、低比較基數的情況下，現時市場已預期未來3年美國每年有3%的通脹，投資者尋求高於通脹的回報率，才可避免身家被通脹侵蝕。

●固息債價恐跌 寧揀TIPS

其中，通脹環境下對債券投資者最為不利，派發固定利息的債券會面對價格下跌風險，中途沽出或投資債券基金也會受影響。不過，投資者仍可透過基金或交易所買賣基金(ETF)，投資美國財政部發行的美國抗通脹債券(TIPS)，其本金部分會跟隨通脹率上升，所以派息會在通脹環境下增加。

至於較進取的投資者，更可選擇房地產投資信託基金(REITs)、股票、黃金和商品。惟要注意，這些資產的價格相對波動，投資前要做足功課了解清楚，以免高買低沽，錄得更大損失。

●強積金睇長線 毋須急於調配

投資組合需要因時制宜，但每名打工仔也有的強積金，卻未必須因央行收水和通脹到來而急於調配。

●定期審視必不可少

香港財務策劃師學會副主席(發展)張言銘解釋，一來本身強積金基金的資產種類選擇不多，目前市場上沒有可集中投資房地產投資信託基金(REITs)或抗通脹債券的強積金基金；二來強積金投資相對長線，例如以初入職場人士為例，可能還有30年才可取回強積金投資，與其因應短期市況變化而頻密轉換，還不如按個人風險承受能力和人生階段改變而作適時調配，為退休金穩健增值。然而，儘管強積金投資不用太頻繁轉換，但一年3、4次的定期審視不可缺少。