東方日報B2：兩大股神齊減磅 中資科企入「神級」冷宮
2021年07月15日 00:23
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巴菲特愛將李祿旗下基金「割禾青」，伍德亦料內地科企股價續跌。
內地監管部門由去年底起，不斷以反壟斷整頓科技巨企，港股科網板塊自2月中旬見頂後，股價持續尋底，惹來「神級」基金經理看淡板塊估值。儘管熱門科技股連續兩日反彈，但相關股份似乎已失寵，接二連三遭到基金減持。面對監管風波不斷升級，市傳兩大龍頭科網股阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)正考慮接通彼此的產品，打破多年來互相排除打造生態系統「護城河」的做法。
有「女股神」之稱的Ark Investment創始人伍德素來鍾情中概股，但旗下多隻基金近幾個月持續沽售中資科技股。據外媒指，旗艦基金Ark Innovation ETF(美股：ARKK)於2月持有8%中概股，至今已降至不到1%，而主要鎖定生物科技股的ARKG基金(美股：ARKG)的權重也降至5.4%，為有紀錄以來最低水平。
她指出，內地科技企業面對加強監管問題，這些股份的估值將會「重置」，預料股價跌勢仍會持續。
「股神」巴菲特愛將李祿主理的喜馬拉雅資本，亦連環減持由他推薦巴菲特入股的比亞迪股份（01211）。
恒指跌175點 美團捱沽
該基金上周五再度減持362.75萬股比亞迪H股套現8.13億元，連同前一日減持的714.4萬股H股，累計「割禾青」袋24.39億元，持股比重下降至2.3%。比亞迪周三(14日)曾經急挫7.6%，收市仍下跌5.63%，為表現最差藍籌。
中資科技股周三個別發展，美團(03690)曾經下挫4.54%，收市跌1.69%；騰訊則反彈乏力，收市升幅由超過1%，萎縮至僅0.18%。至於大市方面，恒生指數周三高開一點，已是全日高位，其後曾經倒跌254點，低見27,708點，收市報27,787點，收跌175點或0.62%；國企指數收報10,065點，跌48點或0.47%；恒生科技指數升幅顯著收窄，收升7點或0.1%，收報7,667點。港股總成交額1,440億元，港股通淨賣出2.21億元，主要是美團又被南向資金掟貨12.54億元。
不過，收市後傳來消息指，阿里和騰訊正考慮對彼此開放生態系統，首階段是阿里允許旗下電商平台淘寶和天貓的顧客使用騰訊的微信支付付款，而騰訊則容許阿里相關服務透過微信小程序接觸微信客戶。這樣做據報是為了應對內地的反壟斷監管，也意味着兩間公司將會更容易窺探及了解對方的業務，未來有機會促進其他平台進一步開放。
與此同時，據悉阿里將會最快在之後幾個月內在其生態系統接通銀聯開發的流動支付服務，讓國企也在螞蟻集團的市場分一杯羮。
摩根大通亞洲股票策略師Mixo Das表示，現時中資科技股相對其他股市的同類股份估值「低得離譜」，就算增長速度將因政府監管而有所放緩，以其仍具增長前景，對長線投資者而言仍值得買入。隨着美股接連創下歷史新高，歐洲和日本股市也逼近歷史高點，目前正是買入亞洲股市的最佳時機。
市場亦對阿里和騰訊「順應」大勢反應正面，消息令阿里美國股價早段彈3.26%，折合相當於較香港收市價高1.76%，而騰訊的美國預託證券(ADR)則報564.97元，較港高1.52%。按比例計，相當於恒指升224點，重上28,000點關。