張華峰：新股重複認購須正視
2021年07月15日 01:00
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本港新股重複認購情況一直為人詬病，金融服務界議員張華峰周三(14日)於立法會上要求當局正視問題，更斥責有關機構至今「意見接受，態度照舊」。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，當收到新股重複申請的投訴時，香港交易所(00388)會要求保薦人處理及提交偵察重複申請的措施。
按《上市規則》，每名投資者透過其個人身份，只可申請認購同一新股一次。惟新股獲利甚豐，不少散戶鋌而走險，更有人在網上「教路」，透過一人多戶的方式「抽新股」，以增加命中機會。另外，現時部分新股在招股書列明認購人須是「非中國法人或自然人」，但事實上不少內地投資者並沒有理會，且能成功認購。
張華峰表示，現時散戶的新股一手中籤率極低，也有內地投資者用不同的身份文件3次重複申請認購新股，希望局方有決心處理不合理行為，落實投資者只可以使用一個身份證明文件申購，徹底解決重複申請的情況。
許正宇未有透露近年涉及重複認購的申請數目，只表示上市公司不會向港交所提交獲分配新股，以及被拒絕受理重複申請的投資者地域來源分布，故日後會利用科技協助處理相關問題。
港交所將於明年第4季推出新股數碼平台FINI，投資者日後認購新股時需要提交全名及身份證明文件號碼等資料，有望解決重複申請的問題，惟系統不會負責投資者查核，意味內地人不合資格地認購新股的問題仍無法改變。
事實上，新股市場存有暗湧！物業管理公司德信服務(02215)周三早上曾指要更多時間落實分配股份和獲取監管部門批准，所以要推遲上市時間，其後又於中午公布招股結果。
據了解，德信服務周三早上仍與港交所核實上市細則，故曾認為要押後上市，最後能趕及釐清並如期今日掛牌。不過，富途因德信服務一度存在無法如期上市交易的風險，為保障投資者權益，故不設有關暗盤交易。
德信服務以3.06元定價，僅超購2.08倍，一手中籤率75%，抽兩手便可穩中一手。於耀才及輝立暗盤分別收跌1.96%及3.26%，每手帳面虧損60元及100元。
公開發售超額認購591.41倍的內地網上醫療平台醫脈通(02192)，於3個暗盤交易平台均高開，最多高見38元，較招股價27.2元升近四成，每手帳面賺5,400元，之後升幅收窄，最多收漲9.92%。
內地汽車經銷商百得利控股(06909)超購43倍，一手中籤比率18%，申請20手可穩獲一手。其於3大暗盤交易場均高見5.9元，較招股價4.4元飆34.09%。