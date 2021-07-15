張華峰：新股重複認購須正視

按《上市規則》，每名投資者透過其個人身份，只可申請認購同一新股一次。惟新股獲利甚豐，不少散戶鋌而走險，更有人在網上「教路」，透過一人多戶的方式「抽新股」，以增加命中機會。另外，現時部分新股在招股書列明認購人須是「非中國法人或自然人」，但事實上不少內地投資者並沒有理會，且能成功認購。

張華峰表示，現時散戶的新股一手中籤率極低，也有內地投資者用不同的身份文件3次重複申請認購新股，希望局方有決心處理不合理行為，落實投資者只可以使用一個身份證明文件申購，徹底解決重複申請的情況。

許正宇未有透露近年涉及重複認購的申請數目，只表示上市公司不會向港交所提交獲分配新股，以及被拒絕受理重複申請的投資者地域來源分布，故日後會利用科技協助處理相關問題。

港交所將於明年第4季推出新股數碼平台FINI，投資者日後認購新股時需要提交全名及身份證明文件號碼等資料，有望解決重複申請的問題，惟系統不會負責投資者查核，意味內地人不合資格地認購新股的問題仍無法改變。

據了解，德信服務周三早上仍與港交所核實上市細則，故曾認為要押後上市，最後能趕及釐清並如期今日掛牌。不過，富途因德信服務一度存在無法如期上市交易的風險，為保障投資者權益，故不設有關暗盤交易。

德信服務以3.06元定價，僅超購2.08倍，一手中籤率75%，抽兩手便可穩中一手。於耀才及輝立暗盤分別收跌1.96%及3.26%，每手帳面虧損60元及100元。