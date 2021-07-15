亞馬遜增兵　硬撼SpaceX

美國富豪環繞太空科技展開競賽，世界首富貝索斯旗下的網購巨擘亞馬遜向社交網站「一哥」Facebook(Fb)收購衞星網絡團隊，打算大舉進軍衞星互聯網領域，似乎是貝索斯親身上陣的太空計劃遭英國富翁布蘭森及其維珍銀河公司「截胡」後，打算從另一方面發力，挑戰世界第3大富豪馬斯克旗下太空企業SpaceX同類的星鏈(Starlink)項目。

據外媒報道，Fb的衞星互聯網技術團隊於今年4月加入了亞馬遜，此前後者的團隊已擁有約500人。據了解，來自Fb的專業人員包括物理學家、具有航天及無線系統經驗的軟件及硬件工程師。此次收購除了人員合併外，也包括由原Fb團隊開發的一些設備及知識產權。

Fb對於衞星互聯網技術的研究工作早於2015年已開始，但期間障礙不斷。報道指，鑑於Fb缺乏發射自己衞星網絡的計劃，使進展停滯不前，而亞馬遜的收購可讓相關團隊繼續工作。雖然放棄了自家衞星互聯網，但Fb仍將繼續與衞星營運商Eutelsat等其他公司合作。

亞馬遜2019年提出名為「柯伊伯計劃(Project Kuiper)」的大型寬頻衞星網絡，希望透過發射多枚人造衞星，覆蓋全球並提供互聯網連接服務。於去年7月，該計劃獲得聯邦通信委員會的批准，可以發射3,236枚低軌道衞星。該公司表示，計劃在578枚衞星進入軌道後，開始推出服務。

惟亞馬遜的進度比對手SpaceX明顯落後。SpaceX迄今已陸續發射逾1,800多顆衞星，並相繼在12個國家及地區推出服務。馬斯克更指出，公司最近超過了69,420活躍用戶的「戰略基準」，期望在未來12個月將用戶數進一步擴大至50萬人，並計劃在今年9月實現全球覆蓋。他曾估計，到2025年，星鏈計劃每年可產生300億美元收入，也曾表示會在星鏈現金流穩定後分拆獨立上市。

貝索斯計劃下周二在旗下太空旅行公司藍色起源首次載人航空任務中，親身上陣進入太空。不過，美國民眾似乎對貝索斯不抱好感，早前有人於網上發起聯署，要求「別讓貝索斯重返地球」，截至周三(14日)晚已獲15.7萬人響應。

而馬斯克本人做生意也廣受爭議，事關他現在因為旗艦公司電動車生產商特斯拉(Tesla)早年收購同樣由他做大股東的太陽能公司SolarCity，遭特斯拉的股東控告。