全球ESG發債勢破7.8萬億　港證監：小心扮環保真掠水

環境、社會與管治(ESG)投資近年於西方大行其道，大行料ESG概念債券發行總額今年會首次衝上一萬億美元(約7.8萬億港元)。然而，不少標榜「ESG」理念的西方基金管理公司仍將資金投放在被指人權紀錄較差的國家，引起各界非議，市場關注大鱷會否以此興風作浪擾亂他國金融市場。

隨着ESG意識與日俱增，外媒數據顯示，今年迄今全球企業和政府新發行的綠色、社會、可持續發展等債券，規模已超過5,750億美元，比去年全年多出1,000億美元。摩根大通預計，今年內相關債券發行量將增長一倍。

不過，ESG中的「S」指社會責任，也包括人權，而沙特阿拉伯、俄羅斯和埃及等人權備受爭議的國家，仍可在國際市場發債籌集龐大資金，其中沙特2019年初以來便成功向國際出售320億美元債券；更不用說一直被美國國務院指指點點的中國，其債券素來獲外資青睞，內地債市外資佔比不斷擴大。

廣泛使用的摩根大通新興市場債券指數，逾37%發行者來自被評為「不自由」的國家，沙特阿拉伯權重第三大，中國也包括在內。即使是該指數的ESG版本，「不自由」國家發行的債券的比例更大。

基金經理坦言，他們的任務是賺錢，而一些環境或社會措施方面排名不佳的國家，其投資收益率往往較高，若出於人權考慮而將這些國家排除在外，或失去有利可圖的交易，寧願等到制裁後再作出售。一家持有白羅斯國債的大型國際基金的新興市場債券主管直言︰「我們的工作不是度量(一國)怎樣戕害人權……我們不會去叫(君主專制的)沙特變成一個民主政權」。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指，歐美投資者購買中國債券的比例或相對較多，雖然有聞北歐部分小型公司或銀行基於人權或地緣政治問題放棄在中國投資，但相信大型銀行及企業在商業考慮下仍難以做到，預計中國債息較高仍將吸引外資持續流入。

鑑於債券尤其是國債的孳息率是金融資產定價的重要參數，愈低愈好，市場注視若果所謂人權差劣國家的債券因為意識形態被沽售，對金融市場定價構成的衝擊，事關標普2011年調低美國國債評級一度引發動盪。

其實美國更應該要顧好自己，主因美資的國際評級機構惠譽將其信貸評級展望設於「負面」。儘管商業活動蓬勃值得最高的「AAA」評級，但該國公共財政和債券水平惹憂，更大的問題是前總統特朗普拒絕承認大選結果、一些州份修改選舉法或削弱政治制度，若衝擊到政府機構管理能力，將不利抵禦經濟下行的能力，繼而不利評級。

【證監會：小心扮環保真掠水】

全球央行巨量放水，除了掀起新股熱潮外，近年亦新興具環保及可持續發展概念的環境、社會與管治(ESG)金融產品。有機構估計，ESG資產規模將由2016年的22.8萬億美元，倍增至2025年的逾53萬億美元(逾413萬億港元)，相等於全球資產管理規模的三分之一，勢必成為投資者耳熟能詳的名字。其聲勢浩大，連香港證監會早前也要為ESG基金披露發表新指引，以免出現「漂綠」(Greenwashing)，即「扮環保，真掠水」。

ESG產品盛行，主因氣候劇變，如車企須由燃油車過渡至電動車；燃煤發電廠須轉型新能源供電。美國軟件公司Workiva早前訪問了4,600名獨立投資者，雖然70%認同企業有責任證明他們符合ESG要求，可是多達90%受訪者稱，不相信企業的ESG聲明。

GC Business Growth Hub資源效益主管Kevin Lambert坦言，「漂綠」確實存在且普遍，如大多數化石能源公司揚言正逐步走向清潔能源，但實質清潔能源相關業務佔比很小。

上述種種問題源自市場缺乏客觀、統一的ESG披露機制，故證監會行政總裁歐達禮發表ESG基金披新指引時曾指，新指引旨在提高可持續性的相關披露透明度、可比較度和一致度，將有助投資者選取合適的ESG基金及減少「漂綠」機會。

安盛投資管理亦指，若沒有衡量ESG風險的客觀標準，最終市場資金將流向最好或最有趣公司。中國人民銀行國際司司長朱雋早前也提及，內地發展本土ESG信用評級機構相當重要，尤其是全球流入ESG基金的投資規模，約九成流向歐美，意味着內地發展潛力巨大。

【ESG良好企業回報未必高】

環境、社會與管治(ESG)成國際投資新寵，每隻大型基金都熱衷開發相關產品，甚或選擇投資ESG良好的公司。不過，紐約大學商學院研究指，沒證據顯示ESG良好的公司有較佳企業表現、增長和盈利，且ESG產品的最大得益者，往往是協助發行產品的顧問多於投資者。

該研究指，ESG良好公司的估值往往較高，受投資者追捧，股價出現溢價。而ESG良好公司雖然不一定回報好，但ESG差勁公司肯定回報差，因後者的經風險調整回報率，往往低於前者3.5%。有關研究員解釋，ESG差勁公司或要面對訴訟、產品回收等問題而蠶食回報。

既然ESG投資回報未必佳，為何投資者都栽進去？投資機構施羅德去年訪問650間機構投資者負責人，問及因何投資可持續發展時，有58%受訪者的答案是「配合企業或內部的價值」，選擇「受到監管機構和行業的壓力」及「受到成員的壓力」亦分別達49%和33%。

信貸評級機構標普企業分析和研究主管Gregg Lemos-Stein提醒，ESG投資往往耗時逾10年才能創造利潤。不過，企業多半沒有選擇餘地，因ESG投資不足的企業信貸評級已開始受影響。這或多或少反映社會的壓力，是催生ESG投資熱潮的要素之一。