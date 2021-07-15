產油國分歧未化解　紐約期油急挫近3%

市場關注石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)未來產油的不確定性，國際油價周三(14日)急挫。紐約8月期油收報每桶73.13美元，跌2.12美元或2.82%；布蘭特9月期油收報每桶74.76美元，跌1.73美元或2.26%。

外媒報道指，沙特和阿聯酋達成妥協，明年上調阿聯酋的產油基準，阿聯酋支持將減產協議期延長到明年末。不過，此後阿聯酋能源部稱，尚未與OPEC+就產油達成協議。有關消息反映備受關注的OPEC+內部產油分歧尚未化解。

另外，OPEC+代表表示，該組織將很快確定召開下一次會議的日期。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存減少789.6萬桶，市場預期減少400萬桶，前值減少686.6萬桶，為連續8個星期錄得跌幅，創自2018年1月以來最長跌勢。不過，EIA指，上周美國平均每日原油產量增加10萬桶，至1,140萬桶，創自去年5月22日以來當周最高。

EIA指出，於上周，美國汽油庫存增加103.8萬桶，市場預期減少200萬桶，前值減少607.5萬桶；精煉油庫存增加365.7萬桶，市場預期增加100萬桶，前值增加161.6萬桶。