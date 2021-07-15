續觀望企業季績　美股收市個別走

投資者繼續觀望企業季績，美國股市周三(14日)個別發展。道指收報34,933點，升44點或0.13%；標指收報4,374點，升5點或0.12%；納指收報14,644點，跌32點或0.22%。

美國聯儲局主席鮑威爾在國會上的證詞中重申，現階段維持寬鬆貨幣政策是合適的，仍需等待美國經濟取得進一步實質進展才考慮調整政策。他表示，聯儲局將在7月的貨幣政策會議上繼續討論資產購買問題，並強調該局將在減碼量化寬鬆措施(QE)之前向市場釋出提示。

傳奇對沖基金經理米勒在致客戶的信中直言，對於殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒等人預警史詩式跌市感到奇怪，認為當前股市的估值看起來還算合理，7%的增長預期、更高的企業盈利預測以及美國家庭資產淨值增長等因素，都在推動經濟復甦，唯一的爭論點是通脹前景。

蘋果公司(Apple Inc.)據報已要求供應商今年生產多達9,000萬部新iPhone，較2020年出貨量大幅提高20%。該公司股價周三急升2.41%，收報149.15美元，再創收市新高。

多家銀行公布業績，美國銀行上季純利按年急漲近1.6倍至92.24億美元，或每股1.03美元，勝預期的77美仙，部分受惠於釋放貸款撥備，惟期內整體收入下跌並遜預期，股價全日下跌2.51%。

花旗第二季純利按年跳升近5倍至61.93億美元，或每股2.85美元，遠高於預期的1.97美元，股價升2.19%。

富國銀行上季按年虧轉盈，賺60.4億美元，每股盈利1.38美元，勝預期的98美仙，股價收市跌0.29%。

其他業績方面，貝萊德上季純利按年增長14%至13.78億美元，或每股8.92美元，經調整後每股盈利勝預期，期內收入增32%至48.2億美元，管理資產規模增30%至9.5萬億美元，股價全日跌3.06%。

達美航空上季每股蝕1.07美元，虧損較預期溫和，該公司表示需求加速，股價下挫1.57%。