鮑威爾國會聽證會總結：繼續維持寬鬆貨幣政策

美國聯儲局主席鮑威爾周三(14日)在國會眾議院作半年度貨幣政策報告時表示，美國經濟復甦還沒有達到可以開始縮減資產購買規模的程度，補充稱未來幾個月通脹率可能會保持較高水平，然後和緩下來。其他講話重點如下：

1、貨幣政策

鮑威爾指出，貨幣政策仍應保持高度寬鬆，加息的條件之一是經濟處於充分就業的範圍內。他表示，聯儲局將在7月的貨幣政策會議上繼續討論資產購買問題，並重申在開始縮減買債規模前向市場釋出充分的提示。

2、通脹

他警告稱，市場不應對近期美國通脹升溫反應過早，並指如果通脹預期持續高於2%，或者物價毫無根據地上漲，聯儲局會準備採取行動。

3、就業市場

鮑威爾預期美國失業率將跌至3.5%，又預計大量勞動力將在6個月之內重返就業市場，至於低收入勞動人口的工資預期會略微增加。

4、樓市

他指出，美國樓價急速上漲，但相信這與「不顧後果的」貸款活動無關，主要原因可能是供求問題。他並稱，樓市問題將是聯儲局討論縮減買債計劃的一個因素。

5、數碼貨幣

鮑威爾預計聯儲局將在9月初發布央行數碼貨幣(CBDC)報告，報告內將詳述CBDC的利弊。他強調，需要針對穩定幣推出一種合適的監管框架。