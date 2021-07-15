5新股公布招股結果 康聖環球最旺1手中籤率僅5%
2021年07月15日 07:20
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今日(15日)有5隻新股一併公布招股結果，其中尚未有盈利生物科技企業康聖環球(09960)發售價定為每股9.78港元，為招股價上限，淨籌20.536億元。香港公開發售錄得超額認購約542.03倍。認購1手(500股)中籤率5%，認購50手(即2.5萬股)始穩獲1手。
融信中國(03301)同系公司融信服務(02207)定價每股4.88元，近招股價範圍下限，淨籌5.579億元。香港公開發售錄得超額認購約7.12倍。認購1手(1,000股)中籤率18%，認購25手(即2.5萬股)可穩獲1手。
中國通才教育(02175)定價每股3.69元，淨籌4.086億元。香港公開發售錄得超額認購約3.12倍。認購1手(1,000股)中籤率30%，認購10手(即1萬股)可穩獲1手。
中國物業管理服務公司康橋悅生活(02205)定價每股3.68元，淨籌5.825億元。香港公開發售錄得超額認購約22.72倍。認購1手(1,000股)中籤率9.11%。
中國珠光顏料生產商環球新材國際(06616)定價每股3.25元，淨籌8.79億元。香港公開發售錄得超額認購約9.79倍。認購1手(1,000股)中籤率25%。
上述股份將於周五(16日)在主板掛牌上市。