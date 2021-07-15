開拓藥業與復星醫藥就普克魯胺治療新冠在印非商業化達成合作

據許可協議，復星醫藥產業將獲得普克魯胺在合作區域的獨家註冊和商業化銷售權益。同時，開拓藥業有權收取總金額不逾5.6億元人民幣(下同)的首付款及里程碑付款(首付款和開發里程碑付款約1.1億元及商業化里程碑付款不逾4.5億元)。此外，開拓藥業有權按雙方約定的基於淨銷售額的分級收取合作區域內不低於50%的利潤總額作為提成。

普克魯胺是新一代雄激素受體拮抗劑。自2020年初新冠疫情大流行以來，開拓藥業普克魯胺在用於潛在新冠治療的研究上取得迅速進展。

於2021年，開拓藥業取得美國食品藥品監督管理局(FDA)及巴西國家衛生監督局(ANVISA)同意或批准，以開展普克魯胺用於治療新冠患者的III期臨床試驗。集團正在全球開展普克魯胺用於治療非住院新冠患者的兩項註冊性III期臨床試驗(全球多中心)及一項用於治療住院新冠患者的註冊性III期臨床試驗(全球多中心)，包括美國、南美洲(包括巴西)、歐盟及亞洲等國家和地區。