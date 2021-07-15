道指升44點　金價續揚

●踏入亞洲時段，美匯指數報92.36；港匯反覆處7.7664；離岸人民幣(CNH)見6.4629；美元兌日圓報110；歐元企1.3834；英鎊見1.3857。金價於1,826美元爭持。布油企74美元；紐油受制73美元。比特幣企3.28萬美元。道指期貨跌逾20點。

●美國聯儲局主席鮑威爾稱，美國經濟復甦還沒有達到可以開始縮減資產購買規模的程度，補充稱未來幾個月通脹率可能會保持較高水平，然後和緩下來。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,757點，跌29點或0.11%。

●即月恒生指數夜期收報27,771點，跌5點，低水16點，成交11,986張。

●美國前財政部長姆紐欽表示，美國聯儲局應立即削減資產購買計劃規模。

●紐約8月期油收報每桶73.13美元，跌2.12美元或2.82%；布蘭特9月期油收報每桶74.76美元，跌1.73美元或2.26%。

●紐約8月期金收報每安士1,825美元，升0.8%，創自6月16日以來收市新高。

●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告指，美國整體經濟活動進一步強化，有3/4的地方聯儲稱就業略微或溫和增加；其餘地方聯儲指就業溫和或強勁增加。

●美國富豪環繞太空科技展開競賽，世界首富貝索斯旗下的網購巨擘亞馬遜向社交網站「一哥」Facebook(Fb)收購衞星網絡團隊，打算大舉進軍衞星互聯網領域，似乎是貝索斯親身上陣的太空計劃遭英國富翁布蘭森及其維珍銀河公司「截胡」後，打算從另一方面發力，挑戰世界第3大富豪馬斯克旗下太空企業SpaceX同類的星鏈(Starlink)項目。

●英國富時100指數收報7,091點，跌33點或0.47%；法國CAC指數收報6,558點，跌少於1點；德國DAX指數收報15,788點，跌少於1點。

●賣產救亡！壹傳媒售台灣物業，涉1.39億元。