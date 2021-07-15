股王騰訊買得未？星級大戶動向有啟示...

在市場，大戶擁有足夠的財力和資源，去掌握市場資訊和作出專業分析，且政經難分，不少大戶有通政壇的天地線，率先洞悉政治風險，從而能在金融市場上先人一步作出部署，喺大升浪來臨前布局，喺大冧市前提早收割避風，甚而反手做淡大賺一畢。反觀，散戶投資往往是隨波逐流，等到大升大跌先來追買或追沽，故往往都蝕章了，這正正就是大戶與小戶客觀條件有別下的行為與結果差異。

除咗得個「知」字，當然對投資展望有一定啟示。大戶都沽貨，多半意味估值已到頂，回報已不吸引，又或者有新的風險湧現，須要重新部署。大家還記得，騰訊的南非大股東喺2017年曾經大手減持騰訊，初期股價都仲有得升，但之後就正式展開大跌浪，股價由高位接近470元，跌到落2018年低位不到250元才止跌。若然見到大戶沽貨即跟住走人，小股東就可以避過一劫，甚而保留實力在低位撈平貨。

到了今年4月，騰訊呢位大戶股東又再減持，當時筆者曾指出，參考南非大股東對上一次(2017年)減持騰訊後其股價足足跌咗超過40%先見底，若然今次又再重演，則股價可能要見380至400元，希望不要言中咁話。詎料近期騰訊低位喺509.5元，已較2月高位跌咗51%，亦較南非大股東4月初減持價595元跌咗14%。如今又有星級大戶加入減持騰訊行列，會唔會意味其股價仲有得跌，就等大家知已揣摩了...

諗落，其實內地當局對班大灣區投資者都幾好，喺開放理財通之前，以加強監管來擠壓在港上市的科技股的估值水份，只係香港班小股民高位持貨未及逃生，就要唱首「再坐一會」...

東網產經專欄作者 帥哥