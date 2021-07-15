施羅德：醫療保健業進入創新爆發期

撇除新冠疫情，醫療保健行業的主要驅動因素仍舊沒有改變。隨着人類的壽命愈來愈長，醫療保健服務需求亦因此持續加快增長。全球各地政府因保健服務需求不斷增長而面臨財政預算壓力，這讓提升相關服務效率勢在必行。科技發展為人類帶來新的疾病生物學研究成果和治療模式，促進大批新藥面世，為患者的治療效果帶來顯著改變。同樣令人振奮的是，資訊科技的應用提升了醫療保健服務的效率和質素。

科技對醫療保健行業有何影響？

知識和科技變革才剛剛開始。近年的醫療科學躍進讓人們對疾病生物學有了不少新見解，帶動創新藥物及相關診斷科技穩定增長。醫療科技正在為一些影響複雜疾病的新治療設備帶來貢獻，例如降低中風的毀滅性影響。數碼化醫療不單提升了醫療保健服務的效率，同時亦有助改善患者治療效果。人們在獲得相關工具和數據的情況下將為自己的健康負起更大責任，而醫療保健及健康管理亦將因此變得更大眾化。

雖然這些變革已醞釀多時，但現時才是業內真正開始出現創新進展的積極轉捩點，並將為當中的尖子企業帶來回報。從多款腫瘤及基因治療創新藥物的商業化過程中便可看到這點。此外，新冠疫情亦加快了遠程醫療及數碼化服務的普及。

目前哪些與醫療保健相關的行業最具吸引力？

在新冠疫情下，醫院、護理服務及消費者保健(如助聽器)行業受到的影響最為顯著。現時，手術/患者數目正在回升，帶動相關市場表現，預料這個情況將持續至明年。生產新冠疫苗的步伐正快速增長，加上人們對疫苗接種將持續的意識日增，意味着參與疫苗生產供應鏈的企業仍將具備增長潛力。

雖然生物科技及醫療保健科技等行業已錄得不錯的表現，但相關行業仍存在中線機會。各地持續有新的生物科技企業崛起。無論是達致關鍵臨床試驗里程碑，還是成為需要新產品的大型企業收購對象，這些企業都勢將受惠。

在封城期間，遠程醫療及數碼化健康服務的確更顯身價。這些科技正進一步發展成管理慢性疾病(如：糖尿病)的新工具，能夠透過具備遠程監測和人工智能功能的健康行為產品改善治療效果。由於這種普及趨勢尚在早期階段，因此仍可帶來中長期的增長機遇。

醫療保健行業的可持續發展前景如何？

我們認為有3項因素或會讓醫療保健成為可於未來多年持續增長的板塊。首先是人口結構，全球各地的長者人口數目不斷增加，讓醫療保健服務的需求加快增長；其次是效益，國家預算及僱主供款醫療保險的財政負擔將會促使各國作出必要的改革；最後的關鍵因素是科技，醫藥及科技/數據領域的變革科技持續推陳出新，為管理疾病帶來新方法，這些科技正以更具成本效益的方式改善患者的治療效果。

現時的新冠疫情危機無疑放大了這些科技的重要性。然而，該行業的迅猛發展才是現時投資者應該考慮該行業的最大原因。

施羅德投資管理環球醫療保健基金經理 John Bowler