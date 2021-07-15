惠理基金：避險加通脹　金價勢上漲

美國聯儲局於上月開始轉鷹，金價隨即出現大幅調整，並蒸發了近月部分升幅。由此可見，聯儲局的貨幣政策取向，將十分影響金價未來走勢。不過，在當局議息後，主席鮑威爾出席國會聽證會，又突然釋放鴿派言論，表示局方不會因為通脹的出現而先發制人加息，亦不會因為就業市場有所改善而出手，並一再重申局方會在就業市場和經濟全面復甦前都不會行動。在提早加息疑慮減退後，金價跌勢開始喘定，及後更有所反彈。

與此同時，伊朗強硬派候選人萊希當選總統，不但令美伊關係短期無法降溫，而且更增添了沙特阿拉伯和伊朗之間的緊張，而英國和俄羅斯的軍艦又在黑海角力，故吸引避險資金流入金市，令金價得以在大跌之後企穩。而美國10年期債息近日亦創2月以來新低，也支持金價從低位每安士約1,750美元反彈。

強硬派萊希當選伊朗總統後，投資者認為美伊關係無法破冰，故美國不可能短期內撤銷對伊朗的制裁及讓當地原油出口，從而提供油價繼續高企的理據，況且油組未能達成增產協議，故受消息帶動，國際油價一度創下近兩年半高位。在油價持續攀升下，相信未來美國通脹會維持高企，吸引機構投資者趁低吸納黃金，以此長遠對抗通脹。

值得一提的是，金融市場亦擔心，傳染性極強的變種病毒在英國及世界各地開始大規模傳播，令感染人數持續上升，相關憂慮亦助長了避險情緒的升溫。

正因如此，部分大行仍對金價後市樂觀。例如加拿大帝國商業銀行的大宗商品分析師，在6月的一份報告中表示，雖然他們下調了今年的金價預測，但仍認為2022年金價將重上2,000美元，並挑戰歷史高位2,075美元。其理據主要是投資者對實金的需求強勁，指買入黃金的不僅來自傳統的投資者，也有尋求避險及對沖金融市場風險的人，而且通脹將繼續提振金市，實際利率低迷將繼續在未來一年提供推動力，令金價表現強勁。

事實上，散戶或機構投資者仍對黃金後市有一定信心，相信在價格調整後，黃金投資的吸引力更是有增無減。加上被視為黃金的競爭對手——虛擬貨幣「一哥」比特幣，在持續被打壓下其幣價急瀉，預料會令到資金漸漸重投金市懷抱。

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