彭偉新：恒指未跌夠　恐下試26200

港股在周二升抵10天線之前受阻後，再受到美股下跌，以及投資者繼續擔心中美關係惡化下，港股走勢繼續偏軟，未能延續周二的升勢外，更再向下跌穿27,800點，跌離10天線及20天線的阻力位。而且，恒指在今次由250天線以下的低位26,861點反彈下，雖然曾反彈過1,000點，但RSI仍然未能重返偏強的水平，只能維持在50以下的區域。所以，港股今次的回升似乎只屬於反彈的局面，而並非真正的見底，特別是恒指在2月升抵31,183點高位後所形成的一浪低於一浪走勢仍然持續。

而且，恒指若果按照去年9月低位23,124點開始的升浪總升幅，按黃金比率61.8%作出回調，恒指要跌返26,200點水平才能符合整個回調的目標。因此，即使恒指上周跌至250天線水平隨即反彈，仍然未能確定自2月高位開始形成的整個跌浪底部已經形成。恒指在周三再度下跌，若果短期內未能重返10天線或甚至20天線的話，相信指數有可能會繼續作出回調，並有機會再跌返上周低位之下，可能會測試整個前升浪總升幅61.8%回調目標位26,200點。

市場預期集團今年的毛利率仍然可以達到57.9%，而股本回報率更升上11%，加上市場現時的目標價中位數仍然達到53.2元。因此，股價潛在升幅達13%。股價由今年2月高位85.8元水平回調至6月最低36.2元後，雖然股價形成一浪低於一浪，但RSI已先行在5月見底，並出現一底高於一底走勢，形成了RSI牛背馳的見底形態，預期股價可以最少按整個由2月開始的跌浪總跌幅，作出38.2%的反彈，阻力位為55.2元，投資者可以在47元買入，只要股價未有再跌返50天線以下，可以繼續持有。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)