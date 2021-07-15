內地第2季GDP表現略差過預期　滬深兩市低走

中國公布第2季國內生產總值(GDP)按年升7.9%，略遜預期，而上半年經濟增長為12.7%。滬深兩市維持跌勢，滬綜指跌12點或0.3%，報3,515點；深成指跌150點或1%，至14,905點，跌穿15,000點；創業板指數則跌34點或1%，至3,453點。

【09:26】觀望重要數據出籠 滬深3大指數偏軟

市場觀望重要經濟數據，內地股市偏軟，滬綜指低開9點或0.27%，報3,519點；深成指低開41點或0.28%，至15,014點；創業板指數則低開12點或0.36%，至3,476點。

板塊方面，石油股跌0.8%，地產、釀酒及鋼鐵股跌0.3%至0.4%；而金融及有色金屬股靠穩。

個股方面，仁東控股跌停板，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對其進行立案調查。中公教育跌停，預計上半年淨虧損5,000萬至1.5億元人民幣(下同)。

贛鋒鋰業漲2%，此前上修業績預告，料上半年淨利潤按年增7.3倍至9.2倍。

牧原股份漲3%，公司預告今年上半年淨利潤跌到94至102億元。中信証券維持其「買入」評級，目標價145元。