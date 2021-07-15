許繹彬：提防中美金融戰一觸即發

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股走勢在踏入7月後並沒有如預期般「翻身」，反而呈現大上大落格局，更曾一度跌穿27,000水平，曾一度蒸發本年度累積的升幅。跌市的元兇，相信是由剛在美國上市的中國網約車巨頭「滴滴出行」，近日遭到北京監管當局重拳審查所引發，導致一眾中資股，特別是科網股，出現「杯弓蛇影」效應，拖累科技股引發一輪小型股災。

他續指，去年科技股在疫情肆虐下，表現一枝獨秀，股民亦炒得如火如荼，加上有北水的猛烈灌溉下，科技股進身成藍籌股可以說是理所當然，而此類股份在恒指的比重，亦得以大大提升，所以當科技股出現「傷風」時，恒指「感冒」。儘管恒指曾因內地降準及美股創新高而作出反彈，甚至曾一度重回28,000水平，但暫仍見大市反彈至28,000時，略見乏力，因此暫只能視作技術性反彈，原因是從成交來看，急跌當日成交近2,000億港元水平，但在大市反彈的日子，成交則又再回落至1,500億元以下，可見投資者未敢大舉入市；再加上北水在跌市時流出情況嚴重，而反彈時則見收斂，可見市場對後市去向仍有保留。