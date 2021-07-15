【高盛推介】騰訊及阿里擬謀合作　宜觀察輪證資金流向

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(14日)微升約0.2%，今(15日)早繼續上升，最高見572元，突破1周高位。有報道引述消息指，騰訊及阿里巴巴或逐步互相開放系統供對方用戶使用。

觀察輪證資金流向，可見昨日好倉資金趁反彈時套現獲利，並有部分轉倉至520元以上收回價的貼牛。此外，有不少資金轉至部署淡倉，當中熊證於過去3個交易日皆錄得資金流入。昨日則有約810萬元，並集中在580及585元收回區域的產品。

美團昨日逆市落後，收市跌約1.7%；今早則反彈，現報290.8元，升約0.3%。有券商指美團營運執行力強，料社區團購業務可提升。該行給予美團「跑贏大市」評級，目標價374元。

觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日獲資金趁低吸納，有約760萬元，並分布在280元以下收回價的產品。熊證於昨日亦繼續獲資金流入，並集中在305至315元收回區域的產品。

受對沖基金連日減持下，比亞迪近日表現受壓，當中昨日跌約5.6%今；早繼續下跌，現報216.4元，跌約2.1%。

觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約440萬元，並較集中在205至210元收回區域的產品。而昨日流入熊證的資金則集中在245元以下收回價的貼熊。

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