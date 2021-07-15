【高盛推介】騰訊及阿里擬謀合作 宜觀察輪證資金流向
2021年07月15日 10:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(14日)微升約0.2%，今(15日)早繼續上升，最高見572元，突破1周高位。有報道引述消息指，騰訊及阿里巴巴或逐步互相開放系統供對方用戶使用。
觀察輪證資金流向，可見昨日好倉資金趁反彈時套現獲利，並有部分轉倉至520元以上收回價的貼牛。此外，有不少資金轉至部署淡倉，當中熊證於過去3個交易日皆錄得資金流入。昨日則有約810萬元，並集中在580及585元收回區域的產品。
投資者如看好，貼牛選擇可留意騰訊牛(66021)，與現價有約33.5元收回距離。近牛選擇可留意騰訊牛(66020)，與現價有約48.5元收回距離。投資者如看淡，近熊選擇可留意騰訊熊(63072)，與現價有約21.5元收回距離。並可留意與現價有約31.5元收回距離的騰訊熊(60799)。
騰訊牛(66021)，收回價535元，行使價532.2元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，市場上最貼價的500兌1牛證之一。
騰訊牛(66020)，收回價520元，行使價517.2元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，高槓桿近牛。
騰訊熊(63072)，收回價590元，行使價593元，換股比率500，槓桿比率22.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊(60799)，收回價600元，行使價603元，換股比率500，槓桿比率16.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
美團昨日逆市落後，收市跌約1.7%；今早則反彈，現報290.8元，升約0.3%。有券商指美團營運執行力強，料社區團購業務可提升。該行給予美團「跑贏大市」評級，目標價374元。
觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日獲資金趁低吸納，有約760萬元，並分布在280元以下收回價的產品。熊證於昨日亦繼續獲資金流入，並集中在305至315元收回區域的產品。
投資者如看好，近牛選擇可留意美團牛(64726)，與現價有約20.8元收回距離。遠牛選擇可留意美團牛(66022)，與現價有約30.8元收回距離。投資者如看淡，近熊選擇可留意美團熊(62553)，與現價有約19.2元收回距離。遠熊選擇可留意美團熊(61603)，與現價有約39.2元收回距離。
美團牛(64726)，收回價270元，行使價267元，換股比率500，槓桿比率11倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛(66022)，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團熊(62553)，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，高槓桿近熊。
美團熊(61603)，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
受對沖基金連日減持下，比亞迪近日表現受壓，當中昨日跌約5.6%今；早繼續下跌，現報216.4元，跌約2.1%。
觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約440萬元，並較集中在205至210元收回區域的產品。而昨日流入熊證的資金則集中在245元以下收回價的貼熊。
投資者如看好，近牛選擇可留意比迪牛(51137)，與現價有約16.4元收回距離。遠牛選擇可留意比迪牛(50251)，與現價有約26.4元收回距離。投資者如看淡，可留意屬貼熊的比迪熊(64739)，與現價有約23.6元收回距離。
比迪牛(51137)，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛(50251)，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪熊(64739)，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，高槓桿貼熊。
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