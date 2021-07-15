內地6月原煤生產跌5% 原油進口降幅擴至24.5%
2021年07月15日 10:52
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
國家統計局公布，中國6月份規模以上工業原煤生產按年下降，天然氣生產增速加快，原油、電力生產增速略有回落。以2019年6月份為基期，原煤生產兩年平均增速下降，天然氣生產增長較快，原油、電力生產增長平穩。
【原煤生產下降】
6月份生產原煤3.2億噸，按年下降5%，比2019年同期跌6.1%，兩年平均下降3.1%，日均產量1,077萬噸；進口煤炭2,839萬噸，按年增12.3%。
上半年，生產原煤19.5億噸，按年增6.4%，比2019年同期增長7.1%，兩年平均增加3.5%；進口煤炭13,956萬噸，按年下降19.7%。
【原油生產略有放緩 進口降幅有所擴大】
6月份，生產原油1,667萬噸，按年增長2.8%，比2019年同期增長3.5%，兩年平均增長1.7%，日均產量55.6萬噸；加工原油6,082萬噸，按年增5.1%，比2019年同期增長14.5%，兩年平均增長7.0%，日均加工202.7萬噸。
上半年，生產原油9,932萬噸，按年增長2.4%，比2019年同期增長4.1%，兩年平均增長2.0%；加工原油35,335萬噸，按年增長10.7%，比2019年同期增長11.4%，兩年平均增長5.5%。
6月份，進口原油4,014萬噸，按年下降24.5%；上半年，進口原油26,066萬噸，按年下降3%。
【天然氣生產增速加快 進口快速增長】
6月份，生產天然氣172億立方米，按年增長13.1%，比2019年同期增長25.9%，兩年平均增長12.2%，日均產量5.7億立方米。
上半年，生產天然氣1,045億立方米，按年增長10.9%，比2019年同期增長22.2%，兩年平均增長10.6%。
月內，進口天然氣1,021萬噸，按年增長22.6%。上半年，進口天然氣5,982萬噸，按年增長23.8%。
【電力生產增速略有回落】
6月份，發電6,860億千瓦時，按年增長7.4%，比2019年同期增長14.5%，兩年平均增長7.0%，日均發電228.7億千瓦時。上半年，發電38,717億千瓦時，按年增長13.7%，比2019年同期增長12.1%，兩年平均增長5.9%。